Saint Seiya Tenkai-hen: THEN IV es el siguiente capítulo del manga de Kurumada, el cual ya tiene fecha de publicación

El 2026 ha sido un año crucial para Saint Seiya tanto dentro como fuera de las páginas. Ya que, por un lado, la franquicia viene de afrontar un complejo panorama tras revelarse la millonaria estafa que sufrió la última década su autor, Masami Kurumada, a manos de su exgerente. Por otro lado, en la historia principal, los seguidores han estado atentos al futuro de la obra luego del cierre de la primera temporada de Saint Seiya: Tenkai-hen, el manga que adapta la esperada saga del cielo. Ahora, la revista Champion Red ha confirmado cuando regresa el manga de Saint Seiya a las páginas de la revista de la editorial Akita Shoten.

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¿Cuál es la fecha de publicación de Saint Seiya Tenkai-hen THEN IV?

Las redes oficiales de la revista Champion RED anunciaron de manera inesperada la llegada de un nuevo capítulo especial del manga de Kurumada, titulado Saint Seiya Tenkai-hen THEN IV. Este nuevo capítulo corto constará —al igual que los que precedieron al inicio de la saga del cielo— de 8 páginas a todo color y se publicará oficialmente en la edición Champion RED #2, la cual saldrá a la venta el 18 de diciembre de 2026.

En cuanto a la historia que se desarrollará en Saint Seiya Tenkai-hen THEN IV, se ha confirmado que la entrega permitirá conocer la situación actual de Shiryū, de Dragón. Además de presentar a un personaje desconocido descrito como «ese hombre». Este anuncio deja una duda en el aire. Según algunos creadores de contenido especializados en la obra de Kurumada, como el peruano GeekU, el formato de publicación del manga de Saint Seiya mantendrá la dinámica de presentar tres entregas de THEN antes de cada tanda principal de seis capítulos para completar el contenido de un tankobon o tomo recopilatorio.

Vía: cuenta oficial de GeekU