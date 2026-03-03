Anime y Manga

Saint Seiya Then III: nuevas imágenes muestran el camino de Saori (Athena) rumbo a la Saga del Cielo

Saint Seiya Then III: Determinación es el nuevo título del capítulo que precede a la Saga del Cielo de los Caballeros del Zodiaco.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Hace dos semanas conocimos las primeras imágenes del manga de Saint Seiya que se ambientará en la tan esperada Saga del Cielo de los Caballeros del Zodiaco. Ahora, Izo Okada —asistente de Masami Kurumada— ha compartido una nueva publicación el blog Kurumada Pro con una pequeña actualización sobre el próximo lanzamiento del tercer capítulo de Saint Seiya Then, historia que sirve como prólogo a la batalla contra los dioses del Olimpo en la Saga del Cielo.

El tercer capítulo de Saint Seiya Then tiene un nuevo título

Junto con una imagen del tercer capítulo de Saint Seiya Then, Okada ha revelado un cambio que tendrá el título de este nuevo episodio de la historia canónica de Kurumada. Como también se ve en la imagen (izquierda) de la ilustración que llegará junto con la revista Gamers, Determinación (Ketsui) es el nuevo título del tercer capítulo de Saint Seiya Then, el cual anteriormente se llamaba camino al cielo.

Adicionalmente, Okada ha compartido una imagen con algunos spoilers del tercer capítulo de Saint Seiya Then llamado Determinación.

En las imágenes vemos como Saori ( Athena) se encuentra la flecha de la diosa en el templo del portador de la serpiente (Ofiuco) y al tocarla tiene un recuerdo, el cual podría ser sobre la conversación que ella tuvo con Odysseus. adicionalmente, algunos de los textos hacen referencia a algunos santos de oro como Aioros de Sagitario y los otros muestran que este nuevo capítulo de Saint Seiya Then contará con un monologó de Saori (Athena). Otra de las imágenes que llama atención son en las que se puede ver a Apollo observando la determinación de Saori (Atena) frente a su propia estatua gigante. Sus pensamientos reflejan preocupación por lo que ella está dispuesta a sacrificar o enfrentar en este nuevo capítulo de Saint Seiya Then.

¿Cuándo sale Saint Seiya Then III Camino hacia el Tenkai?

Saint Seiya Then: el nombre del tercer capítulo confirma el inicio de la saga del cielo
Esta es la anterior imagen presentada por Okada de Saint Seiya Then III.

A inicios de 2026 Izo Okada confirmó que la fecha de estreno de Saint Seiya Then III Determinación (Ketsui) está programada para el jueves 12 de marzo en las páginas del número 15 de la revista semanal Shonen Champion de la editorial Akita Shoten.

Fuente: Blog oficial de Masami Kurumada

