Desde junio sabemos que la segunda temproada de la adaptación al anime del manga Sakamoto Days está programado para enero del 2027. Sin embargo, solo hasta hoy hemos conocido cuál será la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporad del anime de Sakamoto Days. Este anuncio se dio gracias a un nuevo adelanto que TMS ha compartido en su canal de YouTube, el cual también ha confirmado que la banda Creepy Nuts —conocida por interpretar el segundo opening de Mashle: Magic and Muscles— estará encargada del tema de apertura de la nueva temporada de Sakamoto Days.

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¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Sakamoto Days?

Si se preguntan cuándo sale el primer episodio de la nueva temporada de Sakamoto Days, les contamos que el tráiler confirma que el estreno de la segunda temporada será el lunes 18 de enero. Al igual que la temporada anterior, esta nueva tanda de episodios del anime Sakamoto Days se podrá ver de manera exclusiva a través de Netflix. Junto al nuevo tráiler se confirmó que en esta nueva temporada se unirán los seiyu Kenyū Horiuchi como Byodo y Kishō Taniyama como Club Jam.

¿Cuál es el opening de la segunda temporada del anime de Sakamoto Days?

El tráiler confirma que la banda de Hip Hop, Creepy Nuts, interpretará la canción «Papa wa Imada ni Juvenile» (Papá sigue siendo un inmaduro), el cual será el nuevo tema de apertura que ambientara la primera parte de la segunda temporada del anime de Sakamoto Days.

Finalmente, el manga Sakamoto Days de Yuuto Suzuki finaliza el domingo 22 de noviembre con la publicación del capítulo 284. Junto con el capítulo final del manga de Sakamoto Days, el capítulo 284 tendrá una página doble a color y terminará luego de seis años de su debut en la revista semanal Shonen Jump.

Fuente: canal oficial de TMS en YouTube