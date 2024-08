Sakamoto Days: tráiler live action promociona el volumen 18

Desde el semestre pasado conocemos que la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Sakamoto Days será estrenada en Netflix en enero del 2025. Ahora, la editorial Shueisha ha compartido un tráiler en ‘live actión’ llamado Sakamoto Days One Day.

La actriz y doble de acción Saori Izawa, conocido por su participación en John Wick: Capítulo 4 y Alice in Borderland protagoniza el cortometraje. Daiki Kamoshita dirigió el vídeo y Takashi Tanimoto, conocido por dirigir las coreografías de las peleas de Kamen Rider the First, fue el director de acción del tráiler en ‘live action’ de Sakamoto Days. En Latinoamérica el ‘manga’ Sakamoto Days es distribuido por Ivrea Argentina —cuya edición va en el tomo 10— y por Panini. Esta última versión hasta ahora va en el volumen cinco.

¿Cuál es la historia de Sakamoto Days?

La historia de Sakamoto Days sigue la vida de Taro Sakamoto. Él era considerado el mejor asesino a sueldo de todos los tiempos. Temido por muchos, llegó a lo más alto del mundo clandestino hasta que conoció a una mujer y se enamoró de ella. Como resultado, Sakamoto abandonó su vida criminal y ahora trabaja como dependiente en una tienda. Sin embargo, dejar atrás su turbio pasado resulta más difícil de lo que Sakamoto imaginaba. En un principio. Muchos de sus antiguos rivales y socios no creen que haya abandonado realmente el negocio y aparecen con la esperanza de acabar con él. Sakamoto, que tiene prohibido matar, debe encontrar formas creativas de someter a sus enemigos y evitar que hagan daño a su familia, a su tienda y a la pequeña ciudad en la que reside.

El ‘manga’ Sakamoto Days de Yuto Suzuki debutó en el 2020 y aún continua en circulación en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. Hasta el momento, Sakamoto Days cuenta con 16 tankōbon. Adicionalmente, en Japón está programado el lanzamiento del volumen 17 en el mes de junio. En Latinoamérica Ivrea Argentina y Panini cuentan con la licencia de distribución del ‘manga’ Sakamoto Days.

Cuándo sale el ‘anime’ Sakamoto Days en Netflix?

Si ahora que vieron el tráiler desean conocer cuándo es que sale el anime de Sakamoto Days, les contamos que según el primer tráiler el estreno será en algún momento de enero del 2025. Esto, si bien puede diferir de lo dicho por Simon, confirma que el anime de Sakamoto Days será estrenado en Netflix durante el año fiscal del 2024.

Fuente: canal oficial de lShonen Jump en YouTube