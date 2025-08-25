Sanda: fecha de estreno, opening y plataforma dónde se podrá ver el anime que adapta el manga de Paru Itagaki

Estamos entrando al octavo mes del 2025 y el equipo de producción de la adaptación al anime del manga Sanda de Paru Itagaki (Bestars) ha revelado un nuevo tráiler. Este confirma —además de la plataforma y la fecha de estreno del anime Sanda— el tema de apertura u opening, «Childlike Adults», será interpretado por yama, mientras que el tema de cierre, «Diary», correrá a cargo de Soushi Sakiyama.

¿Cuál es la fecha de estreno y plataforma en la que se podrá ver el anime Sanda?

El anime de SANDA será podrá ver de manera exclusiva en todo el mundo a través de Amazon Prime Video y la fecha de estreno del primer episodio está programada para el sábado 4 de octubre. La serie ya tuvo su preestreno mundial el pasado 4 de julio en el evento Anime Expo 2025.

¿Cuál es la historia de Sanda?

La historia del ‘manga’Sanda es descrita como un relato de «acción heroica no convencional de Papá Noel». Esta historia se desarrolla en un futuro cercano con una tasa de natalidad en declive y sigue las aventuras de un chico común llamado Sanda. Él descubre que uno de sus compañeros de clase, Shiori Fuyumura, está intentando matarlo debido a la desaparición del amigo de Fuyumura y a una cierta «maldición» que Sanda lleva consigo.

Inicialmente, Sanda malinterpreta las acciones de Fuyumura, creyendo que son simplemente maldades propias de la pubertad. Sin embargo, pronto se da cuenta de que hay algo más siniestro detrás de los ataques. Fuyumura está convencido de que Sanda es descendiente de una familia específica y esta creencia alimenta su obsesión por eliminarlo.

Paru Itagaki lanzó el ‘manga’ Sanda en la Weekly Shōnen Champion en julio de 2021. La editorial Akita Shoten publicó el primer volumen recopilatorio del ‘manga’ Sanda en diciembre de 2021 y el tankōbon 14 el pasado 7 de junio. El volumen 15, que contendrá el último capítulo del ‘manga’ Sanda saldrá a la venta el 7 de agosto.

Fuente: canal oficial de la adaptación al anime del manga Sanda