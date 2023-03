Netflix ha confirmado que Universal Studio Group y Science SARU están desarrollando una adaptación al ‘anime’ de las novelas gráficas Scott Pilgrim vs. The World. Adicionalmente, Netflix ha revelado que los actores de la película ‘live action’ de Scott Pilgrim vs. The World del 2010 volverá a interpretar a los personajes que dieron vida en la pantalla grande para esta producción animada.

Listado completo de actores de la película del 2010 que regresan a interpretar a sus personajes en el ‘anime’ de Scott Pilgrim vs. The World

Netflix hizo el anuncio del ‘anime’ de Scott Pilgrim vs. The World en la mañana del jueves 30 de marzo a traves de sus distintas cuentas en redes sociales como Twitter.

Michael Cera como Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers

Ellen Wong como Knives Chau

Brie Larson como Envy Adams

Kieran Culkin como Wallace Wells

Anna Kendrick como Stacey Pilgrim

Alison Pill como Kim Pine

Mark Webber como Stephen Stills

Johnny Simmons como Young Neil

Aubrey Plaza como Julie Powers

Satya Bhabha como Matthew Patel

Chris Evans como Lucas Lee

Brandon Routh como Todd Ingram

Mae Whitman como Roxy Richter

Jason Schwartzman como Gideon Graves

Adicionalmente, la compañía de vídeo bajo demanda reveló los actores que participarán en el ‘anime’ de Scott Pilgrim vs. The World por medio de un breve tráiler que no mostró como será el diseño de personajes que tendrá esta nueva adaptación de las novelas de Bryan Lee O’Malley.

¿Quiénes están detrás de la producción del ‘anime’ de Scott Pilgrim vs. The World de Netflix?

Bryan Lee O’Malley —autor de las novelas graficas— es el encargado del guión. Además, O’Malley junto con BenDavid Grabinski —conocido por participar en la nueva serie ¿Le temes a la oscuridad?) son los productores ejecutivos y los ‘showrunners’ del ‘anime’ de Scott Pilgrim vs. The World de Netflix. El estudio japonés Science SARU, conocido por su trabajo en series como Devilman: crybaby, The Heike Story y Keep Your Hands Off Eizouken! estará a cargo de la animación del ‘anime’ de Scott Pilgrim y Abel Góngora (Star Wars: Visions’ «TO-B1») es acreditado como el director de este ‘anime’ de Netflix.

Fuente: cuenta oficial de Netflix en YouTube