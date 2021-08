La segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin ya tiene mes de estreno

Los fanáticos del ‘anime’ Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) quedamos «en ascuas» el pasado marzo, cuando terminó la primera mitad de su temporada final y descubrimos que tendríamos que esperar muchos meses para ver la segunda parte. Inicialmente se dijo que el siguiente episodio, el número 76, se estrenaría en la siguiente temporada de invierno (entre diciembre de 2021 y marzo de 2022). Ahora conocemos el mes exacto en que podremos verla.

Aquí pueden leer nuestra reseña de la primera parte de la temporada final de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).

¿Cuándo se estrenara la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin?

De acuerdo a un tweet de una cuenta asociada con estudio MAPPA, el episodio 76 de Shingeki no Kyojin —titulado ‘Danzai’ (‘Sentencia’)— se estrenará en el canal NHK de Japón en el mes enero de 2022.

En Colombia podremos verlo en el servicio de ‘streaming’ Crunchyroll.

Pero eso no es todo. En el mismo comunicado anunciaron que el mismo mes, antes del comienzo de la segunda parte de la temporada final de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) con el episodio 76, veremos un episodio especial. Esté seguirá personajes como Levi, Ani y Mikasa para mostrarnos su perspectiva de los eventos acontecidos hasta ahora.

Si no pueden esperar para saber qué va a pasar con la guerra entre Marley y Eldia, siempre pueden recurrir al ‘manga’. Este llegó a su final el pasado abril.

Via: Polygon

Fuente: cuenta del anime en Twitter