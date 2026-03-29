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Segunda temporada de I Got a Cheat Skill in Another World confirmada en AnimeJapan 2026

Confirman segunda temporada de I Got a Cheat Skill in Another World en AnimeJapan 2026. Estos son todos los detalles.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Otro de los anuncios del segundo día de AnimeJapan 2026 hechos por Kadokawa ha sido la confirmación de la producción de una segunda temporada para la adaptación al anime de I Got a Cheat Skill in Another World (Isekai de Cheat Skill o Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai o mo Musōsuru), serie basada en las novelas ligeras escritas por Miku e ilustradas por Rein Kuwashima.

¿Cuándo se emitirá el especial de la franquicia?

Antes del estreno de los nuevos episodios, se ha programado un programa especial de televisión que se transmitirá en plataformas de streaming el 29 de marzo de 2026. Este especial funciona como antesala al regreso de la propiedad intelectual a la pantalla chica, la cual ya cuenta con más de 4 millones de copias en circulación incluyendo sus versiones en manga y novelas. La producción de este nuevo contenido mantiene al equipo que animo la primera temporada. Shin Itagaki regresa como director jefe bajo el estudio Millepensee, mientras que Hiromi Kimura retoma su labor en el diseño de personajes. La planificación y producción general continúan a cargo de UNLIMITED PRODUCE by TMS. En cuanto al reparto de voces, se mantiene la participación de los actores principales:

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  • Yoshitsugu Matsuoka como Yuya Tenjo
  • Akari Kito como Kaori Hojo
  • Kaori Maeda como Lexia Von Arcelia

¿Cuál es la historia de I Got a Cheat Skill in Another World?

Durante toda su vida, Yuuya Tenjou ha sido objeto del resentimiento y el desprecio de todos los que le rodean, incluso de sus padres. Para empeorar las cosas, su abuelo —la única persona que le había mostrado afecto— fallece de repente, dejando a Yuuya completamente solo. A pesar de enfrentarse a muchas adversidades, Yuuya hace lo que puede para ofrecer amabilidad a quienes la necesitan, pero incluso las personas de mejor carácter tienen un límite de lo que pueden soportar. Justo cuando llega a su límite, aparece un rayo de esperanza en forma de una puerta oculta en su cuarto de baño.

Esta puerta proporciona acceso bidireccional a una casa abandonada en otro mundo, donde al instante obtiene estadísticas y habilidades propias de un videojuego. Además, la casa perteneció en su día a un sabio, lo que le da a Yuuya acceso a armas, equipo y cultivos extraordinarios con efectos excepcionales. Con estas nuevas bendiciones, el otrora indeseable Yuuya podría alcanzar su verdadero potencial y volverse imparable.

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