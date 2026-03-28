Segunda temporada de Katainaka no Ossan se estrenará en julio de 2026

Antes de finalizar el primer día de AnimeJapan 2026, NBC Universal presentó oficialmente el segundo tráiler promocional de la continuación de From Old Country Bumpkin to Master Swordsman (Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru).

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¿Qué se anunció en AnimeJapan 2026 sobre el regreso de Beryl Gardinant en la segunda temproada de Katainaka no Ossan?

Si se preguntan cuándo sale From Old Country Bumpkin to Master Swordsman (Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru), les contamos que el estreno de la segunda temporada de Katainaka no Ossan está programado para julio de 2026. En Latinoamérica, Katainaka no Ossan se podrá ver en Amazon Prime Video. La historia de la segunda temporada de From Old Country Bumpkin to Master Swordsman profundizará en la transición de Beryl como instructor especial de los caballeros de la Orden de Liberion.

Equipo de producción y elenco de voces

La producción se mantiene bajo la dirección de Akio Kazumi en los estudios Passione y Hayabusa Film. El guion está nuevamente a cargo de Kunihiko Okada, mientras que Satsuki Hayasaka regresa como diseñadora de personajes y directora jefa de animación. La composición musical es responsabilidad de Yasuharu Takanashi. En el apartado de voces, se ratificó la participación de los siguientes seiyu:

Hiroaki Hirata como Beryl Gardinant

como Beryl Gardinant Nao Tōyama como Allucia Citrus

como Allucia Citrus Hitomi Ueda como Surena Lysandra

como Surena Lysandra Yūki Hirose como Curuni Crueciel

como Curuni Crueciel Hinaki Yano como Ficelle Harbeller

como Ficelle Harbeller Chiwa Saitō como Lucy Diamond

como Lucy Diamond Kaito Ishikawa como Henblitz Drout

La historia de Katainaka no Ossan presenta a Beryl Gardinant, un hombre que se considera a sí mismo un instructor de espada mediocre en una aldea rural. A pesar de haber abandonado sus sueños de grandeza, su vida cambia cuando una antigua alumna lo recluta como instructor especial para los caballeros de la capital. La narrativa explora cómo Beryl debe lidiar con su nueva posición mientras se reencuentra con exdiscípulos que ahora ocupan rangos de élite, quienes, a diferencia de él, confían plenamente en su maestría técnica.

Fuente: NBCUniversal Anime/Music