Anime y Manga

Sekiro: No defeat, el nuevo tráiler del anime confirma que su estreno está cerca

La película que adapta el juego Sekiro: Shadows Die Twice al anime será distribuida en Latinoamérica por Crunchyroll.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El año pasado, durante Gamescom, conocimos el primer tráiler del anime que adapta el aclamado juego de FromSoftware, Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro: No Defeat es el nombre del largometraje que en este nuevo tráiler, la producción del anime recalca que su animación ha sido hecha cien por ciento a mano.

Este nuevo tráiler, si bien no confirma cuándo será el estreno de la película de Sekiro, si ha revelado que llegará muy pronto a través de Crunchyroll. Sin embargo, no se ha especificado si su estreno será en salas de cine o sí llegará directamente a su plataforma. Bajo la dirección de Kenichi Kutsuna y con guion de Takuya Sato, esta producción de los estudios Qzil.la y ARCH promete trasladar la intensidad de las batallas shinobi del período Sengoku a la gran pantalla. El proyecto también cuenta con la participación de Takahiro Kishida en el diseño de personajes y Shuta Hasunuma en la composición musical. Además, el nuevo tráiler ha confirmado que la película Sekiro: No defeat contará con la participación del reparto de voces original del videojuego, con Daisuke Namikawa como el Lobo y Kenjiro Tsuda en el papel de Genichiro Ashina.

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¿Cuál es la historia de Sekiro: No defeat?

Estamos en la era Sengoku. Japón está dividido en numerosas naciones independientes enzarzadas en una guerra sin fin. En el centro se encuentra Ashina, una tierra de suelo sagrado y misterios ancestrales. Dos décadas después de que el «Santo de la Espada», Isshin Ashina, recuperara la región mediante un brutal golpe de Estado, surge una nueva amenaza desde dentro: el Ministerio del Interior. Desesperado por proteger su tierra natal, Gen’ichirou, nieto de Isshin, recurre a poderes prohibidos. La única esperanza reside en un niño secuestrado —el Heredero Divino— y su silencioso protector: un leal shinobi conocido solo como Sekiro.

Esta es la historia de un señor y su vasallo, y su misión para restablecer el equilibrio en una nación al borde del abismo.

En nuestra reseña de Sekiro: Shadows Die Twice dijimos que el juego es una actualización exitosa de la fórmula de la serie Tenchu, ornamentada con varios aspectos propios de la franquicia Souls. Aunque su dificultad puede probar ser un obstáculo para algunos jugadores, su sistema de combate resulta muy gratificante una vez dominado. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

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Fuente: KADOKAWAanime en YouTube

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