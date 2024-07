Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, esta es la fecha de estreno de la segunda temporada

Desde marzo de este año sabemos que la segunda temporada de Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse será estrenada en algún momento del 2024. Afortunadamente, ya la espera no tendrá que ser mucha. Ya que, durante el segundo día de Anime Expo 2024 fue compartido un tráiler que revela la fecha de estreno de la segunda temporada de Four Knights of the Apocalypse.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse?

Según este nuevo tráiler, en la segunda temporada de la secuela canónica de Nanatsu no Taizai veremos la batalla contra Camelot, la cual hace parte de las aventuras de Percival.

El tráiler revelado el día de hoy ha anunciado que la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de la secuela de Nanatsu no Taizai conocida en nuestra región como Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

¿Cuál es la historia de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse), la secuela de Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins)?

Por si no conocían la secuela canónica de Nanatsu no Taizai, les contamos de qué se trata.

La historia de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse) se desarrolla 16 años después del final Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins). En este ‘manga’ seguiremos la historia de Percival. Él es un niño alegre y de gran corazón, el cual vive con su abuelo en un lugar alejado llamado El Dedo de Dios. Sin embargo, Percival no puede vivir en paz. Esto debido a un encuentro con un misterioso caballero, el cual cambia su destino y le revela un impactante secreto. Gracias a esto, Percival emprende un viaje interminable.

