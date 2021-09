Tras su estreno en cines de Japón el pasado 2 de julio, los fanáticos en Occidente de Nanatsu no Taizai —también conocido como The Seven Deadly Sins o Los siete pecados capitales— clamaban por el anuncio de que la segunda película (La maldición de la luz) llegaría a nuestras latitudes. Después de un par de meses, finalmente ha llegado la respuesta a su pregunta.

A través de un tráiler viejo, Netflix ha informado que distribuirá The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz. Por supuesto, esto incluye Colombia y demás países de Latinoamérica.

¿Cuándo será el estreno de la película 2 de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) en Netflix para Colombia y el resto de Latinoamérica?

La película 2 de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) llegará a Colombia y el resto de Latinoamérica por medio de Netflix el 1 de octubre. Se espera que llegue doblada.

¿De qué trata The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz?

Ambientada después de los eventos de la temporada 4 del ‘anime’, esta película supondrá una historia original. Como se reveló, Nakaba Suzuki —autor del ‘manga’— será el guionista.

Si bien no se ha revelado la sinopsis de la cinta, el tráiler deja ver la llegada de dos nuevos enemigos: Dahlia, segundo Rey Hada, y Dubs, un gigante legendario por sus habilidades como herrero. Para derrotar a un enemigo común, Meliodas y Zeldris deberán unir fuerzas. Sin embargo, parece que la Deidad Suprema del Clan de las Diosas también está involucrada.

¿Quién interpreta el tema principal de la película?

Akihito Okano

Akihito Okano, vocalista de la banda Porno Graffitti, interpretará el tema principal de The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz, la película 2 de Nanatsu no Taizai. Este se titulará Sono Saki no Hikare e. Cabe señalar que Okano también fue responsable de interpretar el primer ‘opening’ de la temporada 4 del ‘anime’: Hikari Are.

Fuente: Netflix Latinoamérica