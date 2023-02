Shingeki no Kyojin (Attack on Titan): el último tráiler revela cuál es el ‘opening’ de la parte 3 del final

A mediados de enero conocimos la fecha de estreno de la parte 3 de la temporada final Shingeki no Kyojin (Attack on Titan). Ahora Pony Canyon ha revelado un nuevo ‘trailer’ de la parte 3 del final de Shingeki no Kyojin, el cual revela el nombre del ‘opening’ y la banda que estará a cargo de interpretarlo.

¿Cuál es el ‘opening’ de la parte 3 del final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)?

Ahora la pregunta es cómo y dónde se podrá la tercera parte (3) de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Ahora que ya sabemos que el 3 de marzo regresa el ‘anime’ Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) es normal que nos preguntemos cuál será la banda y el ‘opening’ de la tercera parte (3) de la temporada final. Esto gracias —en gran medida— al éxito que tuvo «The Rumbling», nombre del ‘opening’ de la segunda parte (2) de la temporada final de Attack on Titan. Esta canción alcanzo el número uno (1) de la lista Billboard de Hard Rock el 30 de enero del 2022.

Los fanáticos de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) pueden estar tranquilos. Ya que la banda Silence Iz Mine (mejor conocida como SIM) será la encargada de interpretar «Under the Tree», el ‘opening’ de la tercera parte (3) de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Cómo y dónde ver la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) en Colombia y Latinoamérica

Kodansha es la poseedora de los derechos del ‘manga’ y el ‘anime’ de Attack on Titan. Así que es normal que muchos se pregunten dónde ver la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyojin, ya que puede que esta serie —al igual que Tokyo Revengers— de él salto a Star+ debido al acuerdo entre Kodansha y Disney.

Así que sin un anuncio oficial lo más probable es que en Colombia y el resto de Latinoamérica se vea la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) a traves de Star+.

Fuente: canal oficial de Pony Canyon en YouTube