Shingeki no Kyojin (Attack on Titan): en defensa de Gabi Braun

El pasado domingo 31 de enero pudimos ver el episodio 8 de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan). Fue un capítulo que nos dejó tristes y enojados, pues asistimos a la muerte de uno de los personajes más queridos de la serie.

En esta ocasión no vamos a hablar del personaje fallecido, sino de su asesino: la pequeña Gabi Braun. Ella se ha ganado el odio de todos los espectadores de la serie, un odio que parece justificado debido a sus acciones. Sin embargo, quiero argumentar que la rabia por el asesinato ocurrido no nos está dejando ver el panorama completo.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 8 de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), pero NO contiene información sobre el manga ni futuros eventos de la serie.

A Sasha Blouse la conocemos desde el segundo episodio de la serie, emitido en 2013. Ella era uno de los pocos ‘alivios cómicos’ que existían en una historia marcada por la crueldad y la violencia. Por eso era tan valiosa no solo para la narrativa, sino para los fanáticos que tuvimos que sobrellevar la muerte de tantos personajes queridos y las revelaciones que nos dejaban en la desesperación. Su actitud alegre y obsesión por la comida siempre nos sacaron una sonrisa, incluso en los peores momentos.

Eso hace que la muerte de Sasha a manos de Gabi sea tan trágica. Para empeorar aún más las cosas, esto ocurrió en un momento en el que las tropas de Paradis creían estar ya a salvo.

Es normal estar tristes y enojados. Es normal sentir rabia hacia Gabi Braun por “arrebatárnosla”. Lo que no debería ser normal es la forma en la que estamos ignorando el trasfondo de la asesina a la hora de reaccionar.

Minutos después de la publicación del episodio 8 de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), las redes sociales, foros y secciones de comentarios se llenaron de mensajes de odio contra Gabi. Algunos expresaban deseos de verla morir de forma dolorosa e incluso ser torturada. Un buen ejemplo es este video. Editaron una escena del capítulo para mostrar durante una hora a Gabi golpeada al ritmo de Mr. Blue Sky.

¿Quién es Gabi Braun?

Gabi, por supuesto, es un personaje ficticio. Esta clase de reacciones no son graves ni se pueden comparar a los insultos y amenazas que reciben personas reales en redes sociales. Aún así, son un preocupante indicador de la forma en que entendemos las historias y dejamos de lado los matices que existen en las acciones de sus personajes.

Porque Gabi Braun, a pesar de ser la culpable de la muerte de Sasha, es más que una asesina. Su problemática decisión de disparar contra las fuerzas de Paradis está más que fundamentada en un trasfondo que no podemos ignorar cuando pensamos en lo ocurrido.

Gabi Braun es una eldiana. Como tal, es considerada menos que una ciudadana de segunda en el Reino de Marley. En el pasado de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), Marley estaba sometido por el antiguo Imperio Eldiano, pero se liberó de su yugo durante la Gran Guerra de los Titanes, cuando el Rey Fritz de Eldia decidió aislar a su pueblo del resto del mundo. Esto le permitió a Marley convertirse en una potencia mundial. Comenzó a usar a los titanes como armas y relegó a los eldianos que se quedaron en su territorio a guetos y campos de concentración.

La tragedia de Eldia

La política de segregación marleyana contra los eldianos está claramente inspirada en la campaña anti-judía de la Alemania Nazi. Los brazales que usan para diferenciarlos de los demás habitantes de las ciudades también están basados en la horrible tragedia del holocausto.

Igual que en la realidad, las horribles acciones de Marly han resultado exitosas gracias a la propaganda y adoctrinamiento que han usado contra sus propios habitantes eldianos. A lo largo de muchas décadas les han hecho creer que su propia esencia es malvada. Las víctimas han interiorizado estos mensajes de modo que los eldianos se odian a sí mismos por su pasado y por su raza. Marley los manipula para que crean que la única forma de “purificarse por ser descendientes de demonios” es muriendo en la guerra en nombre de Marley.

Gabi, que tiene solo 12 años en los eventos de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), ha creído por completo todo lo que le han dicho sobre su propia gente. ¿Cómo no va a ser así si es la única historia que conoce? En varias ocasiones ha dicho que quiere dejar el nombre de los eldianos en alto, redimirlos y demostrar que su pueblo no es malo. Es muy joven e inocente como para saber que no se puede luchar contra una narrativa de manipulación como la que han usado contra su raza.

¿Está justificada la muerte de Sasha?

El problema es que la invasión del Cuerpo de Exploración y los Titanes de la isla Paradis parecen confirmarle a Gabi que todo lo que le han dicho es cierto. El Titán de Ataque de Eren Jaeger no solo acabó con miembros del ejército de Marley. También asesinó a decenas de inocentes entre los que se encontraban eldianos, niños y amigos de Gabi como Udo y Zofia.¿Cómo no va a ver a los eldianos de la Isla Paradis como los demonios que siempre le han dicho que son?

Desde el punto de vista de Gabi Braun, su sentido de la justicia y el duelo que siente por sus amigos muertos, la bala que disparó y que causó la muerte de Sasha Blouse está totalmente justificada.

Esta temporada ha hecho que sea difícil ponernos de lado de Eren y sus amigos, por más que queramos hacerlo. Su “ataque preventivo” contra Marley es moral y éticamente complicado. No en vano comenzó presentando un nuevo grupo de protagonistas (no personajes secundarios, protagonistas), pues quieren que seamos capaces de mirar este conflicto desde diferentes perspectivas y descubrir los tonos de gris que existen en este.

No sé qué va a ocurrir en futuros capítulos de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ni he leído el manga, así que no sé cómo evolucionará el conflicto, cómo afectará la muerte de Sasha a los demás ni cómo va a cambiar Gabi. Es posible que la veamos convertirse en un monstruo absoluto o en una mártir para los eldianos de Marley. Es posible que sus futuras acciones me lleven a arrepentirme de haberla “defendido”.

Pero hasta este momento, yo entiendo lo que hizo Gabi. Tomar una vida es algo inexcusable, pero comprendo el estado mental que la llevó a ese punto. Creo honestamente que Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) no quiere que odiemos a Gabi por lo que hizo. Busca que reflexionemos sobre el mundo en el que habitan los personajes y la serie de eventos que llevaron a una niña de 12 años a convertirse en una asesina.