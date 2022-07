A comienzos de abril, cuando se emitió el episodio 87 del ‘anime’ Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), anunciaron de inmediato que la serie continuaría en una tercera y última parte de la temporada final. Tendremos que esperar hasta 2023 para ver la adaptación de los capítulos del 131 al 139 del ‘manga’ con los que terminará la serie.

Pero no tenemos que esperar para descubrir el fantástico arte promocional que servirá de imagen de portada al volumen cuatro del paquete de DVD/Blu-Ray de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan): la temporada final.

Pueden darle una mirada a continuación:

Esta impresionante imagen nos muestra a Eren en su grotesca forma de Titán Fundador sobre el árbol de Ymir y una versión más joven de si mismo. Frente a él se encuentran Armin y Mikasa, dispuestos a enfrentarlo si no logran que desista de sus planes.

Este arte promocional fue revelado en el sitio web oficial japonés de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), donde está a la venta el volumen 4 de la temporada final en DVD/Blu-Ray. Cualquiera de los dos paquetes tiene un costo de 16.500 Yen (aproximadamente 520.000 pesos colombianos).

En Colombia y el resto de Latinoamérica podremos ver los capítulos finales de la serie mediante la plataforma de ‘streaming’ Crunchyroll.

Fuente: sitio web oficial japonés de la franquicia