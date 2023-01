Finalmente sabemos cuándo continuará la trágica saga de la guerra de la Isla Paradis contra el resto del mundo. NHK reveló la fecha de estreno de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan): la temporada final – parte 3, pero también confirmaron uno de nuestros temores, hay otra parte en camino.

El anunció está acompañado de un nuevo tráiler con escenas del ‘retumbar’, publicado por el canal oficial de Pony Canyon TV en YouTube. Pueden verlo a continuación.

¿Cuál es la fecha de estreno de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan): la temporada final – parte 3?

De acuerdo a NHK, podremos ver los nuevos capítulos de este popular ‘anime’ a partir del viernes 3 de marzo de 2023. Pero este no será el final de la serie.

La parte 3 estará a su vez divida en dos partes o ‘cursos’. Al momento de realizar esta publicación no habían informado de cuántos episodios sería cada una ni cuándo empieza la segunda tanta o ‘curso’ de capítulos de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan): la temporada final – parte 3.

También debemos tener en cuenta que NHK y Pony Canyon describen el episodio que se emitirá el 3 de marzo como una «presentación especial». Esto ha generado rumores de que la parte 3 no comenzará con un nuevo episodio, sino con un resumen de la serie o de la temporada final.

Mientras resolvemos todas estas dudas, los dejamos con este impresionante arte publicitario de la última temporada de este popular ‘anime’.

Cómo ver Shingeki no Kyojin (Attack on Titan): la temporada final – parte 3 en Colombia y Latinoamérica

En nuestra región, será emitida mediante el servicio de ‘streaming’ por suscripción Crunchyroll.

Fuente: canal oficial de Pony Canyon en YouTube