Los conocedores de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) sabían que el episodio 87 de la temporada final del ‘anime’, emitido el domingo 3 de abril de 2022, no podía ser el último de la serie, pues faltaban varios capítulos del ‘manga’ por adaptar.

Finalmente sabemos qué va a pasar con la última parte de la historia. Por un tiempo surgieron rumores de que habría una película, pero finalmente no será así. El episodio 87 de de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) termina con un mensaje diciendo que «la serie regresará en 2023».

Todavía necesitamos conocer muchos detalles al respecto. Por ejemplo, no conocemos exactamente cuándo en 2023 podrían llegar los nuevos episodios ni cuantos serían. Estos supuestamente adaptarían los capítulos del 131 al 139 del ‘manga’.

En Colombia y el resto de Latinoamérica podremos ver la tercera y última parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) en el servicio de ‘streaming’ Crunchyroll.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues seguiremos compartiendo con ustedes todas las noticias relacionadas con el final de esta popular serie de ‘anime’. Solo esperamos que los episodios de 2023 sean realmente los últimos de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) y no sigan partiendo esta «temporada final» en más pedazos. Si no pueden esperar, siempre pueden recurrir al ‘manga’… o jugar con el Titan Acorazado en Call of Duty.

Fuente: estudio Mappa