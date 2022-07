Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok): Hercules y Jack el destripador protagonizan el primer tráiler de la temporada 2

Durante Anime Expo 2022, Warner Bros. Anime reveló el primer tráiler de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), el ‘anime’ basado en la obra escrita por Takumi Fukui, Shinya Umemura e ilustrada por Ajichika.

Este nuevo tráiler de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) nos deja con una pregunta ¿Quién ganará Hércules o Jack el destripador?

El nuevo tráiler de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) confirma el equipo de producción que estará en cargado del ‘anime’ que llegará a Netflix en el 2023.

¿Quiénes estarán a cargo de la producción de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

¿Quién ganará el combate entre Hércules Vs Jack el destripador en la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Masao Ookubo (Onegai My Melody Yū & Ai, Gekijōban PriPara: Mi~nna de Kagayake! Kirarin Star Live) regresa como director de la temporada 2 del ‘anime’ Record of Ragnarok. Adicionalmente, Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!, By the Grace of the Gods) junto con Yuka Yamada (Aikatsu!) nuevamente estarán a cargo de la composición de la serie. Masaki Sato, también regresa como diseñador de personajes. Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations) nuevamente estará a cargo de componer la música. Por último, Yasunori Ebina (Naruto) vuelve a ser el director de sonido.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Nueva imagen promocional de la temporada 2 Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), otro de los ‘anime’ de pelea de Netflix.

Aquellos fanáticos de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) que estén ansiosos de conocer cuándo sale o cual es la fecha de estreno de la temporada 2 del ‘anime’ de pelea de Netflix pueden estar tranquilos. Ya que la cuenta oficial de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) en Twitter ha confirmado que el ‘anime’ de pelea sera estrenado a nivel mundial en el 2023. Sin embargo, el anuncio no revelo la fecha de estreno exacta de este ‘anime’. No obstante es probable que la fecha de estreno de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) sea compartida luego de la culminación de la nueva temporada de Hanma Baki, otro de los ‘anime’ de pelea de Netflix.

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Anime en YouTube