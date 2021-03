Desde su anuncio a finales de 2020, Warner Bros. Pictures Japan había dado a conocer que Shūmatsu no Valkyrie, también conocido como Record of Ragnarok, se estrenaría en 2021. Sin embargo, la fecha de estreno específica se mantuvo como un misterio. Por fortuna, el más reciente adelanto finalmente responde la pregunta en la cabeza de todos los fanáticos de la obra Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji: “¿cuándo será la fecha de estreno?”.

Además de mostrar múltiples momentos que comprenden los primeros tres enfrentamientos, el adelanto deja oír el que será el ‘opening’ del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok. Este se titulará Kamigami, canción compuesta e interpretada por Maximum The Hormone. Desafortunadamente, el tráiler no deja oír el ‘ending’: Fukahi, de SymaG.

Más importante, el tráiler revela que Shūmatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok se emitirá fuera de Japón por medio de Netflix. Esto incluye a Colombia y demás países de Latinoamérica.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Shūmatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok en Netflix?

La fecha de estreno de Shūmatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok será en junio. Fuera de Japón, el ‘anime’ será distribuido por Netflix. La emisión se hará de forma simultánea.

¿Quiénes son los actores de voz de Shūmatsu no Valkyrie?

Para ver a los actores de voz (‘seiyū’) de Shūmatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok, los cuales se dejan oír en el último adelanto, basta con seguir este enlace y ver el listado.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Desde el ‘teaser’ de anuncio se sabía que Masao Ookubo (Onegai My Melody Yū & Ai, Gekijōban PriPara: Mi~nna de Kagayake! Kirarin Star Live) ejerce como director; Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!, By the Grace of the Gods), como responsable de la composición; Masaki Saito, como diseñador de personajes; y Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations), como encargado de la banda sonora.

Ahora, el último tráiler revela a ocho nuevos miembros de la producción:

Subdiseño de personajes: Shigeo Akahori, Hisashi Kawashima

Shigeo Akahori, Hisashi Kawashima Coloreado de escenarios: Yumi Uchibayashi

Yumi Uchibayashi Director de arte: Shinobu Yamaguchi

Shinobu Yamaguchi Director de 3D CGI: Ryoichi Takeyama

Ryoichi Takeyama Director de fotografía: Yukihiro Masumoto

Yukihiro Masumoto Edición: Ayako Tan

Ayako Tan Director de sonido: Yasunori Ebina

¿De qué trata la historia de Shūmatsu no Valkyrie?

Cada 1000 años, todos los dioses se reúnen en la “Conferencia por la Supervivencia de la Humanidad”. Unánimemente, todas las deidades deciden que es momento de que la humanidad sea completamente destruida por sus cientos de errores. Sin embargo, antes del veredicto final, Brunhilda —la mayor de las 13 valquirias— hace una objeción.

“¿Por qué no poner a prueba a los humanos?”, propone.

A través del torneo conocido como “Ragnarok”, Brunhilda busca dar una oportunidad a la Humanidad para que se defienda. Las reglas son simples: 13 guerreros de la humanidad hacen frente a 13 dioses en combates 1 contra 1 a la muerte. A pesar de contar con individuos excepcionales de su lado, ¿puede la humanidad hacer frente al poder de los dioses?

Fuente: Netflix Anime