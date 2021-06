Como explicamos en nuestras impresiones de la temporada 1, el principal encanto de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) son las encarnizadas peleas entre dioses y personajes históricos de la humanidad. Si bien el ‘anime’ no está a la altura de la obra original de Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji, los que lo vean aún pueden disfrutar de esta curiosa mezcla de culturas. No obstante, incluso si la serie ofrece varios detalles históricos verídicos, no ha de olvidarse que la historia de estos humanos y dioses ha sido dramatizada.

Por ejemplo, ¿sabían en la mitología nórdica no hay solo 13 valquirias? Son esos detalles los que probablemente dejen a los espectadores con ganas de saber más sobre esta colección de personajes reales y ficticios. Es por esa razón que en este artículo hemos listado un breve resumen de la historia de los representantes de la humanidad, sus valquirias y los dioses que aparecieron en la temporada 1 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

Los personajes de la ronda 1 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), temporada 1

¿Quién es Lü Bu?

Conocido como «El General Volador», Lü Bu es uno de los guerreros más legendarios que vivió durante la dinastía Han en China. Aunque es más conocido por su representación en la novela El Romance de los Tres Reinos (siglo XIV), solo existen dos biografías de Lü Bu aceptadas como verídicas: Registros de los Tres Reinos (siglo III) y Libro de Han Posterior (siglo V). Si bien Record of Ragnarok adapta varios aspectos de la figura histórica —tales como su arma «Cortador del Cielo», su fuerza y su muerte a manos de Cao Cao, incluso si las circunstancias detrás de esta última fueron modificadas—, omite que Lü Bu en un principio sirvió al Ding Yuan antes de traicionarlo, asesinarlo y ponerse al servicio de Dong Zhuo alrededor del año 190. De hecho, la traición fue la seña de identidad de Lü Bu durante su vida. No solo traicionó a Dong Zhuo, sino a señores de la guerra como Yuan Shu, Yuan Shao, Zhang Yang y Liu Bei. Tras su derrota en la batalla de Xiapi en el año 199, Lü Bu fue capturado y ejecutado.

¿Quién es Randgrid?

Como la mayoría de las valquirias, Randgrid (Randgríðr) es brevemente mencionada en la colección de poemas antiguos conocida como la Edda poética o Edda mayor. Es específicamente referida como una valquiria en los poemas Grímnismál y Nafnaþulur. Más allá de eso, no se sabe más sobre Randgrid. Quizás fue por eso que Takami Fukui y Shinya Umemura a duras penas le dieron una personalidad más allá de su lealtad a Brunilda.

Su nombre puede significar “Destructor de escudos”. Se desconoce si esta es la razón por la cual la asignaron como el arma de Lü Bu, la cual destruye uno de los Járngreipr de Thor.

¿Quién es Thor?

Las menciones más tempranas de Thor en los registros históricos provienen de los pueblos germánicos durante las invasiones romanas del siglo II. Sin embargo, la ‘interpretatio romana’ —método por medio del cual los romanos asociaban elementos de otras culturas a la suya— causó que el imperio romano proyectara a Thor como una interpretación de Júpiter.

Fue durante las invasiones bárbaras (siglo III-VII) y la Era Vikinga (siglo VIII-XII) que la popularidad del dios del trueno estuvo en su auge ante la cristianización de Escandinavia. Emblemas con Mjölnir, el martillo de Thor, vestidos por los guerreros nórdicos y monumentos en su nombre, entre los que destaca una estatua en el Templo Uppsala, se encuentran registrados en obras como Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (1073-1076).

Incluso tras la cristianización de los pueblos nórdicos en el siglo XII, Thor siguió siendo adorado y sus épicas fueron recopiladas en la Edda poética y Edda prosaica. Sin embargo, la batalla de Thor contra los 66 Jötunn en Record of Ragnarok no pertenece a estas obras. En cambio, fue inspirada por la pintura de Mårten Eskil Winge: Thor contra los gigantes.

Los personajes de la ronda 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), temporada 1

¿Quién es Adán?

Creado a imagen y semejanza de Dios, Adán es el primer humano según el libro Génesis. Originalmente recopilado en la Torá y posteriormente adoptado por el Tanaj judío y el Antiguo Testamento de la Biblia, este relato también narra cómo Dios creó a Eva de una de las costillas de Adán para hacerle compañía. La pareja vivió idílicamente en el Jardín del Edén hasta que ambos comieron del fruto prohibido del Árbol del Conocimiento tras ser engañados por El Diablo en forma de serpiente. Por este pecado, Dios los desterró del Jardín del Edén.

Aunque Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) relata este mito de forma similar, lo modifica de forma que la serpiente inculpa falsamente a Eva de comer el fruto prohibido después de que ella se resiste a sus avances sexuales. En un acto de desafío a los dioses, Adán come voluntariamente del fruto y abandona el Jardín del Edén junto con su esposa.

¿Quién es Reginleif?

Al igual que Randgrid, Reginleif es referida como una valquiria en los poemas Grímnismál y Nafnaþulur de la Edda poética. No se sabe más sobre Reginleif. En Record of Ragnarok, es caracterizada como una académica y la responsable de la educación de Göll.

Su nombre puede significar “Rastro de poder” o “Hija de los dioses”. Se desconoce si esta es la razón por la cual Takami Fukui y Shinya Umemura la asignaron como el arma de Adán.

¿Quién es Zeus?

Según la profecía de Gaia y Urano, Cronos iba a ser derrocado por sus hijos. Con el fin de evitar tal destino, el titán los devoró a todos… con la excepción del más joven: Zeus. Tras ser ocultado por Rhea, su madre, el joven dios entrenó bajo el cuidado de Amalthea —algunos mitos la retratan como una ninfa; otros, como una cabra— hasta que finalmente hizo frente a su padre. Después de obligarlo a vomitar a sus hijos, Zeus y sus hermanos hicieron frente a Cronos y los demás titanes en la guerra de 10 años conocida como la Titanomaquia.

Tras encerrar a los titanes en el Tártaro, Zeus, Poseidón y Hades se repartieron los cielos, el mar y el inframundo. A pesar de ser el menor, Zeus es reconocido como padre del Olimpo.

En Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), la historia de Zeus se mantiene igual. De hecho, justo como en los mitos antiguos, es caracterizado como un sádico y un pervertido.

Los personajes de la ronda 3 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), temporada 1

¿Quién es Kojiro Sasaki?

Uno de los espadachines más destacados del periodo Sengoku, más conocido por su batalla final contra el también legendario Miyamoto Musashi en 1612. Un par de años antes, su fama como creador del estilo Ganryū hizo que fuera nombrado supremo maestro de armas del feudo de Hosokawa. Antes de fundar su propia escuela, Kojiro había estudiado el estilo Chujo-ryu bajo la tutela de Seigen Toda. A diferencia de Kojiro, Seigen era un experto con la kodachi.

Justo como Zeus, la historia de Kojiro Sasaki se mantiene bastante fiel en Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Esto incluye la nodachi “El palo de lavar y secar” y su técnica más conocida: Tsubame Gaeshi. No obstante, Takami Fukui y Shinya Umemura dramatizan el relato con el apunte de que Ganryū es un estilo que asimila los de otros samurái de la época.

¿Quién es Hrist?

Al igual que las anteriores dos valquirias, Hrist es referida como tal en los poemas Grímnismál y Nafnaþulur de la Edda poética. Además de esta breve mención, no se sabe más sobre Hrist.

En Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), es caracterizada como una mujer con un desorden bipolar. Esto se debe a la etimología de su nombre. Tal como da a conocer la obra de Takami Fukui y Shinya Umemura, este puede leerse como “La temblorosa” o “La iracunda”. A esto también se debe su habilidad de convertirse en dos espadas para Kojiro Sasaki.

¿Quién es Poseidón?

La cultura popular ha reforzado la creencia de que el panteón olímpico siempre estuvo compuesto por Zeus, Poseidón, Hades y demás deidades. Sin embargo, registros históricos sugieren que fue venerado independientemente en Pilos y Tebas durante la Edad del Bronce antes de ser agregado al panteón olímpico. Incluso entonces, Poseidón era dios de los mares.

A diferencia de su caracterización en Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), obra en la que es caracterizado como frío y indiferente, la mitología generalmente caracterizaba a Poseidón como un dios fácilmente irascible y casi tan lascivo como su hermano Zeus.

