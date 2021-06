Previamente, dedicamos un artículo a los orígenes históricos de los participantes de las primeras tres rondas del Ragnarok y cómo fueron caracterizados en la obra de Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji. De esta forma, los que vieron la temporada 1 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) podrían distinguir la diferencias entre las historias originales de estos personajes y su reinterpretación en el ‘manganime’.

Si bien la segunda temporada del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) no ha sido confirmada y es muy poco probable que la anuncien en el futuro cercano, consideramos pertinente adelantar la tarea. A continuación, hablaremos sobre los humanos y dioses participantes de las siguientes tres rondas del Ragnarok. En teoría, estas son las batallas que adaptaría la temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

Los personajes de la ronda 4 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), temporada 2

¿Quién es Jack el Destripador?

El individuo conocido como “Jack el Destripador”, el asesino serial más famoso de la historia, nunca fue identificado o atrapado. De lo único que hay certeza es que, entre el 31 de agosto y 9 de noviembre de 1888, cinco prostitutas fueron asesinadas alrededor del distrito de Whitechapel, Londres. Aunque estos asesinatos han sido aceptados como obra de un mismo individuo por su brutal y preciso ‘modus operandi’, hay investigadores que sugieren que once posteriores —que se llevaron a cabo entre 1888 y 1891— también fueron obra de Jack.

A diferencia de la figura histórica, Record of Ragnarok ofrece una historia de origen a Jack. En la obra de Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji, el individuo que pasaría a llamarse “Jack el Destripador” era hijo de una prostituta. Desde su nacimiento, tenía el poder de ver las emociones de otros como colores gracias a su ojo derecho. Una serie de eventos conllevaría a que terminara asesinando a sus padres. Años después, daría comienzo a su reino de terror.

¿Quien es Hlökk?

Al igual que sus anteriores tres hermanas, Hlökk es referida como una valquiria en los poemas Grímnismál y Nafnaþulur de la Edda poética. No se sabe más sobre Hlökk. En Record of Ragnarok, es caracterizada como una joven agresiva, quisquillosa y arrogante.

Su nombre puede significar “Ruido” o “Batalla”.

¿Quién es Hércules?

Hijo de la mortal Alcmena y el dios Zeus, Hércules es uno de los héroes más icónicos de la mitología griega. A diferencia del personaje presentado en Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), que obtuvo poderes tras beber la Ambrosia, los mitos antiguos relatan que Hércules obtuvo su fuerza sobrehumana tras beber la leche materna de Hera, que había tratado de asesinarlo previamente al descubrir la infidelidad de Zeus. De hecho, esta diosa antagonizó a Hércules por toda su vida. Un buen ejemplo es Los doce trabajos de Hércules.

En un ataque de locura provocado por Hera, Hércules asesina a su primera esposa (Megara) y sus hijos. Arrepentido y en búsqueda de redención, Hércules acude al Oráculo de Delfos. Bajo el control de Hera, este revela que debe superar doce labores para que su pecado sea perdonado. En Record of Ragnarok, estas son referenciadas en las habilidades del héroe.

Tras completarlas, Hércules se casaría con la princesa Iole y protagonizaría otras aventuras.

Los personajes de la ronda 5 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), temporada 2

¿Quién es Raiden Tameemon?

Nacido en 1767 en Tōmi, prefectura de Nagano, Raiden Tameemon fue uno de los luchadores de sumo más legendarios de la historia de Japón. Aunque nunca fue promovido a ‘yokozuna’, mantiene el mejor récord de victorias en la disciplina: 254 victorias y solo 10 derrotas.

Dejando de lado la dramatización de su motivo para ejercer sumo, Record of Ragnarok retrata con bastante fidelidad la biografía de Raiden Tameemon. Bendecido con un gran físico —se sabe que medía casi 2 metros— y aptitud para el deporte, Raiden fue invitado por Urakaze Kazuki a Edo (Tokio) y se convirtió en aprendiz del ‘yokozuna’ Tanikaze Kajinosuke.

Tras su exitosa carrera, Raiden se retiró del sumo en 1811 y se volvió director de la asociación de sumo en la provincia de Izumo, prefectura de Shimane. Falleció el 11 de febrero de 1825.

¿Quién es Þrúðr?

Al igual que sus hermanas, Þrúðr es referida como una valquiria en los poemas Grímnismál y Nafnaþulur de la Edda poética. No se sabe más sobre Þrúðr. En Record of Ragnarok, es caracterizada como una mujer ruda, aunque algo insegura por su musculosa apariencia física.

Su nombre puede significar “Fuerza” o “Poder”.

¿Quién es Shiva?

Dentro del Trimurti —las tres formas o aspectos fundamentales del universo, según el hinduismo—, Shiva representa la destrucción y la regeneración. Al igual que la etimología de su nombre, esta deidad goza de múltiples representaciones. Mientras que algunas lo retratan como un dios hogareño y benevolente, otras lo muestran como un feroz guerrero. Esta dualidad se ve representada en su carácter generalmente relajado, pero propenso a explosiones de rabia y demás emociones en Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

En la realidad, Shiva es una amalgamación de deidades pertenecientes y previas al Vedismo. Entre estas se encuentra Agni, Indra y Rudra. En la obra de Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji, estos dioses son retratados como amigos de Shiva en su viaje a la cima de Svarga.

Los personajes de la ronda 6 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), temporada 2

¿Quién es Buda?

Nacido en una familia aristocrática en la desaparecida república de Sakia entre el año 563 y 483 a. C, Siddhārtha Gautama renunció a su vida de lujos para convertirse en un ermitaño. Tras varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual sobre la causa del sufrimiento y cómo detener el Samsara: el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación. Con este conocimiento, viajó por la llanura indogangética enseñando y construyendo una comunidad religiosa que establecería las bases del budismo. Siglos después de su muerte (483-368 a. C), sus seguidores lo llamaron “Buda”: El Despierto o Iluminado.

Aunque Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) retrata fielmente varios aspectos de la figura histórica, tales como sus orígenes aristocráticos y posterior renuncia para convertirse en ermitaño, Takami Fukui y Shinya Umemura modificaron las circunstancias detrás de su iluminación. Adicionalmente, lo convirtieron en un personaje más hedonista.

¿Quiénes son los Siete Dioses de la Fortuna?

Bishamonten, Hotei, Jurōjin, Fukurokuju, Bishamonten, Benzaiten, Daikokuten y Ebisu son los Dioses de la Fortuna del folclor japonés. Cada uno representa diferentes aspectos de la buena suerte. Por ejemplo, Bishamonten es el patrón de la buena suerte en las guerras.

Con la excepción de Ebisu, estas deidades tienen sus orígenes fuera de Japón. Benzaiten, Bishamonten, Daikokuten provienen del hinduismo; Fukurokuju, Hotei y Jurojin, del budismo y taoísmo. Sin embargo, todos han sido adoptados y canonizados en la cultura japonesa.

¿Quién es Zerofuku?

A diferencia de otros dioses en Record of Ragnarok, Zerofuku es una deidad completamente ficticia creada por Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji. Es producto de la fusión de los Siete Dioses de la Fortuna y el verdadero oponente de Buda en la ronda 6 del Ragnarok.

Originalmente, era un dios bondadoso decidido a traer felicidad a la humanidad absorbiendo su mala suerte. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de su naturaleza depravada. Como si eso no fuera suficiente, fue testigo de cómo Buda hacía un mejor trabajo trayendo felicidad a la humanidad. Esto provocó envidia hacia Buda y un creciente deseo de acabar con los humanos.

En un esfuerzo de calmar su ira, Zerofuku se dividió se los Siete Dioses de la Fortuna.

¿Quiénes serán los próximos participantes del Ragnarok? ¿Cuándo veremos la próxima temporada del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)? Por el momento, habrá que ser pacientes y esperar un comunicado oficial. Mientras tanto, los invitamos a leer nuestras impresiones de la primera temporada del ‘anime’.