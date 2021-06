Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), temporada 1 – Impresiones

La mayoría de ideas en Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) no son particularmente originales. ¿Una batalla entre dioses y humanos? ¿El encuentro de múltiples mitologías en un mismo universo? Dichos conceptos han estado presentes en la literatura desde hace décadas. Aun así, Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji lograron hacer una obra que ha resonado con muchos debido a sus cruentas batallas y el desarrollo/humanización de sus personajes.

Como se mencionó, la historia de Record of Ragnarok gira alrededor de la batalla entre los dioses y la humanidad para garantizar la supervivencia de esta última. Para ello, Brunilda —la mayor de las 13 valquirias— recluta a 13 figuras históricas para participar en el torneo conocido como Ragnarok. Si la humanidad acumula siete victorias, ganará el derecho de sobrevivir por otros 1000 años. De lo contrario, será destruida de una vez por todas.

Como podrán apreciar, es una historia muy simple y eso es parte de su encanto. Aunque algunos personajes se prestan para discusiones más filosóficas, Record of Ragnarok sabe perfectamente lo que es: un ‘seinen’ de tortas. Ahora, los usuarios de Netflix pueden ver las primeras tres peleas del Ragnarok. ¿Pero el ‘anime’ está a la altura de la obra original?

¿La animación de la temporada 1 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) es buena?

De principio a fin, la animación del ‘anime’ de Record of Ragnarok es adecuada. Sin embargo, nunca destaca. Aunque puede ser una comparación injusta, el trabajo de Graphinica palidece frente a lo hecho en los ‘anime’ de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen. Aun así, cabe recordar que Record of Ragnarok es una historia 90% compuesta de peleas. Y es precisamente por eso que quizás Graphinica no debió haber sido el estudio encargado.

Más allá de sus carismáticos personajes, cortesía de Takami Fukui y Shinya Umemura, la razón detrás de la popularidad de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) es el detalle y la fuerza detrás del trazo de la artista Chika Aji. Eso es lo que hace que los combates del ‘manga’ resulten tan emocionantes incluso si no tienen el beneficio de la animación. ¿Pero qué sucede cuando el trazo del ‘anime’ no tiene el mismo detalle ni energía que el de la obra original?

Aunque los diseños de personaje de Masaki Saito son adecuados, no resultan tan impactantes o detallados como los de Chika Aji. Esto puede evidenciarse en Brunilda, cuyas expresiones en el ‘anime’ no son tan exageradas como las del ‘manga’. Sin embargo, el diseño de personajes no es la principal falencia del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

Si bien la animación generalmente es correcta, hay porciones en las que las peleas se convierten en lo que muchos han descrito como “presentaciones de PowerPoint”: secuencias de imágenes estáticas. Aunque son elevadas por la actuación de voz y la música, la ilustración de dichas imágenes sigue sin ser tan impactante como el trazo original de Chika Aji. En general, el ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) palidece frente al ‘manga’.

Ahora, lo anterior no quiere decir que el ‘anime’ de Record of Ragnarok no tenga aspectos destacables. Como se mencionó, la banda sonora de Yasuharu Takanashi —mejor conocido por su trabajo en Fairy Tail— y las actuaciones de los ‘seiyū’ realmente elevan la intensidad de los combates. A esto último se suma el soberbio trabajo de localización hecho por los actores de voz latinos. En materia de música, tampoco ha de olvidarse el ‘opening’ y el ‘ending’ de la serie: Kamigami, de Maximum The Hormone, y Fukahi, de SymaG.

¿Qué tan fiel es la temporada 1 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie al ‘manga’?

En 12 episodios, el ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) adapta fielmente los primeros 20 capítulos del ‘manga’. Pocas interacciones quedan fuera de esta adaptación animada. No menos importante, goza de un buen ritmo: a cada pelea se le dedican cuatro episodios. Sin embargo, tras ver la animación, resulta inevitable pensar que el ‘anime’ pudo haber sido más conciso. Aunque la dirección Masao Ookubo logra entregar un producto competente, hay porciones que bien podrían haberse omitido o recortado con el fin de favorecer la animación. Un buen ejemplo es el ‘flashback’ de Thor, que ocupa una buena porción del episodio 2 y no agrega información a lo que ya se sabía del personaje.

¿Qué capítulos del ‘manga’ debo leer tras la temporada 1 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

La temporada 1 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) termina con la revelación de los combatientes de la cuarta pelea de Ragnarok: Jack el Destripador (Humanidad) y Hércules (Dioses). En el ‘manga’, esto último comprende el capítulo 20. Por ende, los que hayan terminado de ver la temporada 1 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) pueden continuar la historia a partir del capítulo 21 del ‘manga’.

¿Cuándo será el estreno de la temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Por el momento, la temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) no tiene fecha de estreno. Tampoco se sabe si Graphinica volverá a animarla. Lo más probable es que no sea anunciada hasta que concluya el sexto combate de Ragnarok en el ‘manga’.