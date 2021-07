Takumi Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji.

Incluso si no reconocen sus nombres, lo más seguro es que han oído de su obra más popular: Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Si no han leído el ‘manga’, probablemente han visto el ‘anime’. Aquí pueden leer nuestras impresiones de la temporada 1.

Sin embargo, como podrían deducir a partir del título del presente artículo, no hablaremos sobre la lucha entre dioses y humanos. En cambio, dedicaremos este espacio a los demás ‘manga’ hechos por los autores de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

Cabe aclarar que solo hemos listado los ‘manga’ de los autores de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) que fueron o están serializados en revistas conocidas. Existe la posibilidad de que hayamos omitido obras anteriores y posteriores. Si tienen información al respecto, no duden en compartirla en los comentarios para actualizar este artículo.

¡He aquí los otros ‘manga’ de los autores de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)!

Las obras de Takumi Fukui

Cerberus

Cerberus

Publicada entre el 7 de enero de 2010 y el 20 de octubre de 2011 en las páginas de Shōnen Champion, Cerberus es la primera obra serializada que fue ilustrada y escrita por Takumi Fukui. La historia gira alrededor del estudiante Kei Tomitsuka. A pesar de no ser particularmente fuerte, no puede mantenerse fuera de una pelea por más de 5 minutos.

Un día, Kei y Tomoe Tsuruhara —amiga de la infancia del protagonista— son atacados por un monstruo mientras exploran un edificio abandonado. Con el fin de proteger a Tomoe, Kei accede a hacer un pacto con un perro del infierno para convertirse en un Grave Protector.

Harvest March

Harvest March

Publicada entre 2012 y 2013 en las páginas de Shōnen Champion, Harvest March sigue a los hermanos Noie y Kubante. Un día, un joven llamado Shido invita a este último y otros niños a un bosque con la promesa de que serán cambiados. Por desgracia, no estaba mintiendo.

Todos son transformados en monstruos. Sin embargo, Kubante es el único que conserva su humanidad gracias al amor que siente por su hermana. Con sus nuevas habilidades, debe proteger a Noie y demás habitantes de su pueblo de aquellos que desean acabarlos.

Mukade

Mukade

Publicada entre el 12 de enero de 2015 y el 12 de mayo de 2016 en las páginas de Bessatsu Shōnen Magazine, Mukade es una adaptación de la leyenda de Tawara Tōda. En esta, la figura histórica acabó con un ciempiés gigante que había invadido el palacio del dios Ryūjin.

Boku to Akumu to Oneesan

Boku to Akumu to Oneesan

Publicada entre el 19 de marzo de 2019 y el 19 de diciembre de 2020 en las páginas de Champion RED, Boku to Akumu to Oneesan es la obra más reciente ilustrada y escrita por Takumi Fukui. El ‘manga’ sigue a Shinji, un jovencito que materializa monstruos y demonios por medio del misterioso libro que siempre carga. Al ser una serie antológica, cada capítulo se enfoca en una chica cuya faceta más oscura es encarnada en una horripilante criatura.

Cabe advertir que esta obra contiene erotismo y ‘body horror’.

Las obras de Shinya Umemura

Tenshō no Ryōma

Tenshō no Ryōma

Publicada en las páginas de Comic Bunch, Tenshō no Ryōma es la primera obra serializada de Shinya Umemura. Como sugiere su nombre, el ‘manga’ gira alrededor de una de las figuras más importantes del periodo Bakumatsu: Sakamoto Ryōma. Aunque esta figura fue asesinada el 10 de diciembre de 1867 por el Mimawarigumi —al fin y al cabo, era uno de los principales representantes de la revolución contra el shogunato Tokugawa—, la obra relata una historia alternativa en la que Ryōma sobrevivió gracias al sacrificio de su compañero Nakaoka Shintarō.

Con esta segunda oportunidad, Ryōma lucha para hacer realidad su visión de una nación japonesa moderna que no comprometa su espíritu ni autonomía. Irónicamente, varias de sus ideas terminaron siendo implementadas en la realidad tras la Restauración Meiji (1868).

Chiruran: Shinsengumi Requiem

Chiruran Shinsengumi Requiem

Como implica su nombre, la segunda obra de Shinya Umemura gira alrededor de las andanzas del Shinsengumi: la policía especial del shogunato Tokugawa durante el periodo Bakumatsu. Actúa como una suerte de precuela de la anterior obra de Umemura: Tenshō no Ryōma.

La serialización de Chiruran: Shinsengumi Requiem comenzó el 25 de octubre de 2010. Continúa publicándose en las páginas de Comic Zenon, la misma revista en la que se publica el ‘manga’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). De hecho, Okita Souji —uno de los protagonistas de Chiruran: Shinsengumi Requiem— participará en una ronda del Ragnarok.

Aunque Chiruran: Shinsengumi Requiem no posee una adaptación animada, el ‘spin-off’ Chiruran 1/2 recibió una en 2017. Está disponible en Latinoamérica gracias a Crunchyroll.

Las obras de Chika Aji

Shin Gunjō Senki

Shin Gunjō Senki

A pesar de que el arte de Chika Aji es uno de los aspectos más formidables del ‘manga’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), solo hay otra obra bajo el cinturón de esta artista: Shin Gunjō Senki. Su serialización comenzó el 7 de enero de 2021, años después del debut de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), y continúa publicándose en Young Jump.

Al igual que en Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), Chika Aji solo ejerce como artista. Más importante, esta obra es una secuela del ‘manga’ Gunjō Senki. Masaki Kasahara, autor de dicha obra, regresa en esta continuación únicamente como arquitecto de la historia.

Shin Gunjō Senki sigue a Michiro, un estudiante universitario cuya vida da un giro de 180° después de que Makoto —su hermano menor— es atrapado como sospechoso de un asesinato. Durante una de las visitas de Michiro a la prisión, Makoto interroga a su hermano mayor sobre cuál es la diferencia entre un asesino y un héroe de guerra. Mientras que Michiro contesta que es cuestión de su sentido de justicia, Makoto responde que depende de la era. Justo cuando Makoto es condenado a cadena perpetua, toda la prisión es envuelta en una niebla que transporta a todos los presentes al periodo Sengoku. ¿Sobrevivirán a estos peligrosos tiempos?

