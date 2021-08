Tras el estreno de la primera temporada del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie el pasado 17 de junio, sospechamos que habría que esperar hasta el final del sexto enfrentamiento del Ragnarok en el ‘manga’ para recibir un anuncio de la temporada 2. Sin embargo, tan solo un par de meses después, la página oficial del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie ha confirmado que habrá una temporada 2. También reveló que la primera temporada del ‘anime’ comenzará a transmitirse en cadenas de televisión japonesas a parir del próximo 1 de octubre.

Para celebrar el anuncio de la próxima temporada, Masaki Saito —diseñador de personajes en la primera temporada— ha compartido una ilustración. A continuación, podrán encontrar todo lo que se sabe sobre la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) .

¿Cuándo será la fecha de estreno de la temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

La temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) no tiene fecha de estreno.

¿La temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) llegará a Colombia y el resto de Latinoamérica vía Netflix?

Suponiendo que Netflix haya asegurado los derechos de distribución de la serie más allá de la primera temporada, es muy probable que la temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) llegue a Colombia y el resto de Latinoamérica por medio del servicio de ‘streaming’. Sin embargo, por el momento no se sabe con certeza.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Aunque el comunicado no dio a conocer si Graphinica volverá a ser el estudio responsable de la animación, el dibujo de Masaki Saito sugiere que tal podría ser el caso. Por el momento se desconoce quien más retornaría en la producción de la temporada 2 de Record of Ragnarok.

¿De qué trata la historia de Shūmatsu no Valkyrie?

Cada 1000 años, todos los dioses se reúnen en la “Conferencia por la Supervivencia de la Humanidad”. Unánimemente, todas las deidades deciden que es momento de que la humanidad sea completamente destruida por sus cientos de errores. Sin embargo, antes del veredicto final, Brunilda —la mayor de las 13 valquirias— hace una objeción.

“¿Por qué no poner a prueba a los humanos?”, propone.

A través del torneo conocido como “Ragnarok”, Brunhilda busca dar una oportunidad a la humanidad para que se defienda del juicio de los dioses. Las reglas son simples: 13 guerreros de la humanidad hacen frente a 13 dioses en combates 1 contra 1 a la muerte. El primer bando en obtener 7 victorias será el ganador. A pesar de contar con individuos excepcionales de su lado, ¿puede la humanidad hacer frente al poder ilimitado de los dioses?

Fuente: página oficial de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)