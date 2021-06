A partir del próximo 17 de junio, los que posean una suscripción activa a Netflix tendrán la oportunidad de seguir la adaptación animada de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Esta obra —creada por Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji— gira alrededor de la batalla entre los dioses y la humanidad para garantizar la supervivencia de esta última. Para ello, Brunilda —la mayor de las 13 valquirias— recluta a los 13 guerreros más poderosos en la historia de la humanidad para participar en el torneo conocido como Ragnarok.

Más allá de distribuir el ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) fuera de Japón, Netflix pondrá algo más sobre la mesa. Como es costumbre con las series con el sello de la compañía, Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) tendrá un doblaje en español latino.

¿Qué actores de voz están detrás del doblaje en español latino de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Desde el ‘teaser’ de anuncio se sabía que Masao Ookubo (Onegai My Melody Yū & Ai, Gekijōban PriPara: Mi~nna de Kagayake! Kirarin Star Live) ejerce como director; Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!, By the Grace of the Gods), como responsable de la composición; Masaki Saito, como diseñador de personajes; y Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations), como encargado de la banda sonora.

He aquí otros miembros de la producción:

Director de fotografía: Yukihiro Masumoto

Yukihiro Masumoto Subdiseño de personajes: Shigeo Akahori, Hisashi Kawashima

Shigeo Akahori, Hisashi Kawashima Director de arte: Shinobu Yamaguchi

Shinobu Yamaguchi Coloreado de escenarios: Yumi Uchibayashi

Yumi Uchibayashi Director de 3D CGI: Ryoichi Takeyama

Ryoichi Takeyama Edición: Ayako Tan

Ayako Tan Director de sonido: Yasunori Ebina

¿Quiénes interpretarán el ‘opening’ y el ‘ending’?

El ‘opening’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) se titula Kamigami y puede oírse durante el último tráiler. Es compuesto e interpretado por la banda Maximum The Hormone. El ‘ending’ de la serie animada se titula Fukahi y es interpretado por el grupo SymaG.

Fuente: L.A. Escobar