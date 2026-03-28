Smoking Behind the Supermarket with You: el mes del estreno ha sido revelado en AnimeJapan 2026

Durante AnimeJapan 2026, se revelaron detalles sobre el próximo estreno de la adaptación al anime del manga de Jinushi, Smoking Behind the Supermarket with You (Super no Ura de Yani Sū Futari). El anuncio principal incluyó el lanzamiento del primer video promocional y un nuevo arte promocional de la serie. Adicionalmente, se confirmó que la banda de rock ZUTOMAYO estará a cargo del tema de apertura, mientras que el músico imase interpretará la canción de cierre titulada «Fiction».

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¿Cuándo sale o es el estreno del anime Smoking Behind the Supermarket with You?

Durante el panel de la serie en AnimeJapan 2026 se confirmo que el estreno del anime Smoking Behind the Supermarket with You está programado para un jueves del mes de julio de 2026 sin confirmar. Antes de su estreno en televisión abierta y servicios de streaming, el servicio ABEMA ofrecerá una transmisión anticipada limitada para el territorio japonés durante el mes de junio.

El equipo de producción está encabezado por los directores Tadato Suzuki y Aoi Mori, quienes trabajan bajo el estudio Asahi Production. El guion de la serie es responsabilidad de Mio Inoue, mientras que Yasuka Ōtaki se encarga del diseño de personajes. La composición musical corre a cuenta de Shin Kōno y Sayaka Aoki, bajo la dirección de sonido de Kōhei Yoshida.

Por el momento estos son los seiyu confirmados para interpretar a los personajes principales de la serie:

Takuya Satō como Sasaki

como Sasaki Seena Hoshiki como Yamada/Tayama

como Yamada/Tayama Shinya Takahashi como Suzuki

La historia de Smoking Behind the Supermarket with You sigue a Sasaki, un oficinista agotado cuya rutina se ve aliviada únicamente por la atención de Yamada, una cajera de supermercado. Tras un día difícil, Sasaki busca un lugar para fumar y conoce a Tayama, una joven con estética de motociclista que lo invita a un área privada, desencadenando una relación basada en sus conversaciones casuales.

Fuente: Asmik Ace