Anime y Manga

SOFA 2025: Crunchyroll anuncia los horarios de los contenidos y eventos que tendrán en Bogotá

Este año, Crunchyroll aumenta la apuesta y trae a SOFA 2025 contenidos bastante interesantes o más que algunos oficiales de la feria.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El Salón del Ocio y la Fantasía «SOFA” se llevará a cabo del jueves al lunes 13 de octubre de 2025 en Corferias, en la ciudad de Bogotá (Colombia). Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime, ha revelado su agenda de actividades para el SOFA 2025.

¿Cuáles son los horarios de las actividades que tendrá Crunchyroll en SOFA 2025?

El stand de Crunchyroll estará ubicado en el Pabellón 3, entrada del segundo piso, y estará operativo desde la apertura de la feria, el jueves 9 de octubre a las 12:00 P.M. El estand en la feria no es el único contenido que llevará Crunchyroll a SOFA 2025 y aquí detallamos algunas de las actividades que podrán disfrutar los asistentes.

Proyecciones de estrenos de anime

Los eventos especiales de Crunchyroll en SOFA 2025 inicial el viernes 10 de octubre. Este día, en el Auditorio José Asunción Silva, se llevará a cabo la “Crunchyroll Anime Night: Estrenos Mundiales” desde las 4:00 p.m. En este espacio se proyectarán nuevos episodios como la premier de la segunda parte de la primera temporada de Gachiakuta. Además, el inicio de la segunda parte de la tercera temporada de Fire Force.

Finalmente, se proyectará el primer episodio de Hana-Kimi, un lanzamiento programado para 2026.

Una mirada al diseño de personajes con Miho Tanino

El sábado 11 de octubre el foco del contenido que llevará Crunchyroll a SOFA 2025 se centrará en la producción y el diseño de personajes. A las 2:00 p.m., se llevará a cabo un panel de producción con la participación de Miho Tanino. Ella es diseñadora de personajes de Tower of God. Junto a ella estará Max Nishi, productor y manager de SOLA Entertainment. Posteriormente, a las 3:30 p.m., Miho Tanino realizará un Meet & Greet en el stand de Crunchyroll.

Un último Plus Ultra en SOFA 2025

El domingo 12 de octubre estará dedicado al anime de My Hero Academia. El Auditorio José Asunción Silva acogerá a las 2:00 p.m. una Watch Party para celebrar el inicio de la temporada final, proyectando los episodios 160 y 161. Inmediatamente después, a las 2:45 p.m., se realizará una Charla con los actores de doblaje par Latinoamérica de My Hero Academia de la serie. Los invitados confirmados son Juan Felipe Sierra (voz de Todoroki), Rómulo Bernal (voz de Bakugo y Shigaraki), y Ernesto Rumbaut (voz de Aizawa). Las actividades del día culminarán con un Meet & Greet con estos actores de doblaje a las 4:15 p.m. en el stand de Crunchyroll.

Adicionalmente, los invitamos a conocer el listado de los estrenos de esta temporada de anime otoño 2025, en el enlace que encontrarán a continuación:

Todos los estrenos de la temporada de anime de otoño 2025 en Crunchyroll

Fuente: comunicado de prensa de Crunchyroll

Inicia la cuenta atrás para el regreso de Saint Seiya con el inicio de la saga del cielo
El capítulo 1162 del manga de One Piece, ha sido atrasado. Te contamos la razón del retraso que preocupa a los fanáticos de Eiichiro Oda
Black Clover: los capítulos 384, 385 y 386 ya tienen fecha de lanzamiento
Gachiakuta: entrevistamos a Dión Gonzáles la voz de Ludo para Latinoamérica
Hell’s Paradise (Jigokuraku): primer video promocional confirma estreno en enero de 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La historia de Silksong explicada: Análisis a fondo del ‘lore’, los finales y misterios de Telalejana
No hay comentarios

Lo último

La historia de Silksong explicada: Análisis a fondo del ‘lore’, los finales y misterios de Telalejana
Videojuegos
Hunter x Hunter: Nen x Survivor, Bushinroad muestra el primer tráiler del juego para dispositivos móviles
Videojuegos
Superman vs The Amazing Spider-Man: La batalla del siglo
Cultura POP
2XKO: balance, cambios en el sistema de pelea y todas las notas del parche o actualización de octubre
Videojuegos