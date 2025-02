Sofía Huertas, directora de Solo Leveling, nos habla de la adaptación a nuestro idioma de la obra de Chugong

La segunda temporada de Solo Leveling está por entrar a su clímax con el inicio del arco de la isla Jeju. Mientras tanto, la versión doblada al español de Latinoamérica está por iniciar la pelea contra Kargalgan (Kiba). Aprovechando el gran momento de la adaptación al anime de la obra de Chugong, hemos tenido la oportunidad de hablar con Sofía Huertas —directora de doblaje de Solo Leveling— para preguntarle sobre los retos que ha tenido en esta nueva temporada, en la cual ella también participa interpretando a Cha Hae-In.

Sung Jinwoo de la primera a la segunda temporada

Para abrir nuestra entrevista con Sofía quisimos conocer cómo fue el proceso de elección del actor de doblaje de Sung Jinwoo, Fernando Moctezuma. La directora nos comentó que tenía confianza en el trabajo de Fernando Moctezuma. Adicionalmente, recalco la fidelidad al material original en su proceso de dirección y exaltó la forma natural con la que la actuación de Moctezuma evolucionó de la primera a la segunda temporada de Solo Leveling.

Adicionalmente, quisimos conocer cómo es el proceso dentro del doblaje de Solo Leveling para que los personajes secundarios no fueran eclipsados por el gran tiempo que tiene la obra de Chugong enfocada en su protagonista.

Las diferentes nacionalidades en la historia de Solo Leveling tendrán alguna diferencia en sus acentos:

«Nosotros somos muy respetuosos respecto a lo que el cliente decida. Nosotros siempre pedimos autorización para cosas de este estilo.»

Adicionalmente, aprovechamos para preguntar sobre la participación de J Balvin en Solo Leveling. Sin embargo, para el momentoen en el que hicimos esta entrevista, la directora nos expresó que aún no habia tenido la oportunidad de trabajar junto al colombiano. Eso sí no termino de responder, sin antes, decir que se sentia feliz por la llegada de J Balvin al elenco de Solo Leveling.

Actualmente, J Balvin ya debutó como Kargalgan en la versión doblada al ingles. Esperamos que esta primera semana de marzo se de el debut del colombiano doblado un anime en su idioma nativo.



¿Cómo ha sido la experiencia trabajando en un shonen con tanta acción como Solo Leveling?

Sofía Huertas ha dirijido —además de Solo Leveling— SK∞ the Infinity, A Galaxy Next Door y algunos episodios de Boruto: Naruto Next Generations. Así que conocer su experiencia en una serie con los altos niveles de acción que tiene Solo Leveling es bante interesante.

«Cada una de estas cosas hay que cuidar que se hagan con la intensión correcta, la emoción correcta a la intensidad correcta que la esta viviendo el personaje».

¿Cómo ha recibido el equipo de doblaje al español de Latinoamérica de Solo Leveling la opinión de los fanáticos?

Sofía nos expresó que se encuentra muy contenta por la respuesta positiva de los fanáticos al doblaje en general de Solo Leveling. Además, Sofía Huertas agregó «más que todo los comentarios acerca del doblaje al español de Latinoamérica han sido muy buenos. Así que, está gustando mucho. Yo estoy muy agradecida y contenta.»

Entrevista hecha gracias a una invitación a junket hecha por Crunchyroll.