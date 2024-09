Sonic x Shadow Generations: fecha de estreno de los tres episodios del anime

Sega reveló durante Sonic Central 2024 que antes del lanzamiento de Sonic x Shadow Generations estrenarán tres episodios de un anime que servirán como prologo a la historia del juego. Adicional, al anuncio del anime llamado Shadow Generations: Dark Beginnings, Sega también compartió un nuevo tráiler que detalla la historia del juego Sonic x Shadow Generations, el cual llegará el viernes 25 de octubre del 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC vía Steam y EGS.

¿Cuál es la historia de Sonic x Shadow Generations?

La historia de Sonic x Shadow Generations inicia cuando un inquietante presagio despierta los recuerdos de Shadow. Ahora, él debe revivir su pasado. Mientras tanto, Black Doom —la némesis de Shadow— resurge y amenaza con apoderarse del mundo. Ahora, Shadow debe viajar a su pasado para enfrentarse a sus dolorosos recuerdos y desbloquear nuevos poderes para salvar el mundo.

Esta aparienca de Shadow estará disponible paralos poseedores del «Banana Pass» de Super Monkey Ball: Banana Rumble (reseña).

Sega también describe la historia de Sonic x Shadow Generations de la siguiente manera:

¡El pasado se encuentra con el presente en Sonic Generations! Cuando el Dr. Eggman se une a su yo del pasado y al misterioso Devorador de Tiempo para borrar sus derrotas pasadas y reescribir la historia, dispersan a Sonic y sus amigos por el espacio y el tiempo. Ahora, Sonic Moderno y Clásico tendrán que formar equipo para derrotar a este malvado trío y restaurar su línea temporal a la normalidad.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de los tres episodios del anime Shadow Generations: Dark Beginnings?

Las versiones para PS4 y PS5 de Sonic x Shadow Generations tendrán versiones extendidas y escenas eliminadas del anime Dark Beginnings.

El título del primer episodio es «Shadow y Maria» y se podrá ver gratis mañana, 25 de septiembre. Por otro lado, el episodio 2 titulado «Finding the Way» (encontrando el camino) estará disponible el jueves 3 de octubre de 2024. Por último, el tercer episodio llamado «To the Ark» (Hacia el arca), será estrenado el jueves 10 de octubre. Estos tres episodios del anime Shadow Generations: Dark Beginnings estarán disponibles en el canal oficial de Sonic the Hedgehog en YouTube.

Fuente: canal oficial de Sonic the Hedgehog en YouTube