Spy x Family: el primer tráiler de la tercera temporada confirma cuándo será el estreno

Desde diciembre del 2024 circulan rumores sobre el mes de estreno de la tercera temporada de Spy x Family. Sin embargo, solo hasta hoy —más de seis meses después— TOHO Animation ha compartido el primer tráiler de la tercera temporada de Spy x Family, el cual confirma el mes de estreno del anime que adapta el manga de Tatsuya Endō.

¿Cuándo es el estreno de la tercera temporada de Spy x Family?

Si no quieren esperar hasta octubre al estreno de la tercera temporada de Spy x Family, abajo les contamos los arcos argumentales que adaptarán estos nuevos episodios.

El tráiler confirma que los rumores estaban en lo cierto. Ya que, el estreno de la tercera temporada del anime Spy x Family está programado para octubre de 2025; mes en el que da inicio la temporada de estrenos de otoño. Adicionalmente, la dirección de la tercera temporada de Spy x Family está a cargo de Yukiko Imai, quien ya fue directora de episodios en temporadas anteriores. Imai sustituye a Kazuhiro Furuhashi y Takahiro Harada, quienes dirigieron la segunda temporada.

En cuanto al diseño artístico, los nuevos encargados son Yuki Takeuchi (conocido por Ishura y Witch Watch) y Tomomi Sugimoto, quien también trabajó como director artístico de episodios en temporadas previas. Keita Watanabe (director 3D de Wind Breaker) asume el rol de director de CG, y Rina Koguchi (editora en Black Butler: Emerald Witch Arc y YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master) será la editora de esta tercera temporada.

¿Qué arcos argumentales adaptará la tercera temporada de Spy x Family?

Esquemas de la amistad : En este arco Anya se da cuenta de la necesidad de un esfuerzo constante, en paralelo a su misión con Loid. Ella busca la aprobación de Enrique para convertirse en una Estudiante Imperial (Imperial Scholars), pero él insiste en que es una decisión personal y que no debe precipitarse.

: En este arco Anya se da cuenta de la necesidad de un esfuerzo constante, en paralelo a su misión con Loid. Ella busca la aprobación de Enrique para convertirse en una Estudiante Imperial (Imperial Scholars), pero él insiste en que es una decisión personal y que no debe precipitarse. El circo rojo : La SSS recibe información sobre Billy Squire, líder del circo rojo, que podría dirigir una facción en Berlint. Anya, en una excursión al Museo de Berlint, intenta usar una estrategia de Loid para acercarse a Damian, pero fracasa, dejándolo confundido y asustado. Damian intenta disculparse, pero sus amigos lo interrumpen. Anya, decepcionada, sigue decidida a cumplir su misión.

: La SSS recibe información sobre Billy Squire, líder del circo rojo, que podría dirigir una facción en Berlint. Anya, en una excursión al Museo de Berlint, intenta usar una estrategia de Loid para acercarse a Damian, pero fracasa, dejándolo confundido y asustado. Damian intenta disculparse, pero sus amigos lo interrumpen. Anya, decepcionada, sigue decidida a cumplir su misión. La caza del topo: Luego de beber con sus amigas y revelarles —en estado de ebriedad— su lado más sorprendente a sus amigas Yor Cuando vuelve a casa. Ella entra a su hogar con la idea de darle un beso de bienvenida a Loid —influenciada por sus amigas— y la abruma, lo que provoca una cómica serie de acontecimientos mientras intenta evitar chocar con Loid.

Fuente: TOHO Animation