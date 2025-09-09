Spy x Family: ending y fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada

El sitio oficial de la adaptación al anime del manga Spy x Family de Tatsuya Endo ha compartido un nuevo tráiler de la tercera temporada, el cual confirma la fecha de estreno del primer episodio y también confirma cuál será la canción y la artista encargada de interpretar el ending de la serie.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada de Spy x Family?

Crunchyroll compartió el tráiler con subtítulos en inglés y confirmó que la tercera temporada de Spy x Family llegará primero a su plataforma.

El tráiler confirma que el estreno de la tercera temporada del anime Spy x Family está programado para ser emitido el sábado 4 de octubre de 2025; como parte de los estrenos de la temporada de estrenos de otoño. Adicionalmente, la dirección de la tercera temporada de Spy x Family está a cargo de Yukiko Imai, quien ya fue directora de episodios en temporadas anteriores. Imai sustituye a Kazuhiro Furuhashi y Takahiro Harada, quienes dirigieron la segunda temporada.

¿Qué arcos argumentales adaptará la tercera temporada de Spy x Family?

Esquemas de la amistad : En este arco Anya se da cuenta de la necesidad de un esfuerzo constante, en paralelo a su misión con Loid. Ella busca la aprobación de Enrique para convertirse en una Estudiante Imperial (Imperial Scholars), pero él insiste en que es una decisión personal y que no debe precipitarse.

: En este arco Anya se da cuenta de la necesidad de un esfuerzo constante, en paralelo a su misión con Loid. Ella busca la aprobación de Enrique para convertirse en una Estudiante Imperial (Imperial Scholars), pero él insiste en que es una decisión personal y que no debe precipitarse. El circo rojo : La SSS recibe información sobre Billy Squire, líder del circo rojo, que podría dirigir una facción en Berlint. Anya, en una excursión al Museo de Berlint, intenta usar una estrategia de Loid para acercarse a Damian, pero fracasa, dejándolo confundido y asustado. Damian intenta disculparse, pero sus amigos lo interrumpen. Anya, decepcionada, sigue decidida a cumplir su misión.

: La SSS recibe información sobre Billy Squire, líder del circo rojo, que podría dirigir una facción en Berlint. Anya, en una excursión al Museo de Berlint, intenta usar una estrategia de Loid para acercarse a Damian, pero fracasa, dejándolo confundido y asustado. Damian intenta disculparse, pero sus amigos lo interrumpen. Anya, decepcionada, sigue decidida a cumplir su misión. La caza del topo: Luego de beber con sus amigas y revelarles —en estado de ebriedad— su lado más sorprendente a sus amigas Yor Cuando vuelve a casa. Ella entra a su hogar con la idea de darle un beso de bienvenida a Loid —influenciada por sus amigas— y la abruma, lo que provoca una cómica serie de acontecimientos mientras intenta evitar chocar con Loid.

Fuente: TOHO Animation