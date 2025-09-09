Anime y Manga

Spy x Family: ending y fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada

Los Forger regresarán a Crunchyroll en tan solo un par de semanas y aquí les decimos cuándo es el estreno.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El sitio oficial de la adaptación al anime del manga Spy x Family de Tatsuya Endo ha compartido un nuevo tráiler de la tercera temporada, el cual confirma la fecha de estreno del primer episodio y también confirma cuál será la canción y la artista encargada de interpretar el ending de la serie.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada de Spy x Family?

Crunchyroll compartió el tráiler con subtítulos en inglés y confirmó que la tercera temporada de Spy x Family llegará primero a su plataforma.

El tráiler confirma que el estreno de la tercera temporada del anime Spy x Family está programado para ser emitido el sábado 4 de octubre de 2025como parte de los estrenos de la temporada de estrenos de otoño. Adicionalmente, la dirección de la tercera temporada de Spy x Family está a cargo de Yukiko Imai, quien ya fue directora de episodios en temporadas anteriores. Imai sustituye a Kazuhiro Furuhashi y Takahiro Harada, quienes dirigieron la segunda temporada.

¿Qué arcos argumentales adaptará la tercera temporada de Spy x Family?

Spy x Family: ending y fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada
  • Esquemas de la amistad: En este arco Anya se da cuenta de la necesidad de un esfuerzo constante, en paralelo a su misión con Loid. Ella busca la aprobación de Enrique para convertirse en una Estudiante Imperial (Imperial Scholars), pero él insiste en que es una decisión personal y que no debe precipitarse.
  • El circo rojo: La SSS recibe información sobre Billy Squire, líder del circo rojo, que podría dirigir una facción en Berlint. Anya, en una excursión al Museo de Berlint, intenta usar una estrategia de Loid para acercarse a Damian, pero fracasa, dejándolo confundido y asustado. Damian intenta disculparse, pero sus amigos lo interrumpen. Anya, decepcionada, sigue decidida a cumplir su misión.
  • La caza del topo: Luego de beber con sus amigas y revelarles —en estado de ebriedad— su lado más sorprendente a sus amigas Yor Cuando vuelve a casa. Ella entra a su hogar con la idea de darle un beso de bienvenida a Loid —influenciada por sus amigas— y la abruma, lo que provoca una cómica serie de acontecimientos mientras intenta evitar chocar con Loid.
Level-5 llevará estos juegos a Tokyo Game Show 2025 con demos jugables, pero seguimos esperando fecha del nuevo Professor Layton

Fuente: TOHO Animation

Ha sido anunciada una película de Assassination Classroom para celebrar décimo aniversario del anime
Chainsaw Man The Compilation, la recopilación de la primera temporada ya está en Crunchyroll
One Piece: el arco de Zou en Netflix ya tiene fecha de estreno
Baki-Dou: El camino del guerrero, primer tráiler revela a Musashi Miyamoto y cuándo es el estreno en Netflix
Jujutsu Kaisen 3 Modulo es el nuevo manga de Gege Akutami con diseños de Yuji Iwasaki
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Level-5 llevará estos juegos a Tokyo Game Show 2025 con demos jugables, pero seguimos esperando fecha del nuevo Professor Layton
No hay comentarios

Lo último

Level-5 llevará estos juegos a Tokyo Game Show 2025 con demos jugables, pero seguimos esperando fecha del nuevo Professor Layton
Videojuegos
Silksong: así es el código secreto que desbloquea la dificultad “Alma de acero”
Videojuegos
La historia de Hell is Us explicada – Análisis a fondo del ‘lore’ de Hadea, los enemigos y su final
Videojuegos
Todos los anuncios de Apple en el evento de iPhone 17 y el nuevo iPhone Air
Tecnología