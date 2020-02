Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 tendrá una secuela en 2020

Harutoshi Fukui,el guionista de Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202, ha revelado durante un concierto el día de hoy que Battleship Yamato 2205: A New Journey llegará a finales de año. Adicionalmente, Fukui dijo que en este nuevo anime, basado en el universo creado por Leiji Matsumoto, veremos «una corta, pero decisiva batalla.

Pero no es lo único que veremos de esta franquicia, ya que Fukui también comentó que la película que recopilará los acontecimientos del anime –que precede a la película que llegará a final de año– tendrá algo de contenido adicional al visto en la pantalla chica.

¿Quienes están detrás de esta producción de Battleship Yamato 2205: A New Journey ?

Muchos de los miembros de la producción más importantes regresarán para la secuela.

Kenji Yasuda (Macross Delta, Shugo Chara!) será el encargado de dirigir la secuela. Harutoshi Fukui regresará a encargarse del guion. Shoji Nishizaki hijo de Yoshinobu Nishizaki, cocreador de la obra original, volverá a ser el productor ejecutivo. is returning as executive producer. Otros nombres importantes en la producción son: Nobuteru Yuki (diseño de personajes), Junichirō Tamamori, Yasuchi Ishizu y Mika Akitaka (Mobile Suit Gundam: The Origin, Strike the Blood) como diseñadores de mecánicos y Akira Miyagawa estará a cargo de la música

