Street Fighter 6: estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub

Capcom ha iniciado una colaboración oficial entre Street Fighter 6 y la ciudad de Kashihara, ubicada en la prefectura de Nara. Esta colaboración consiste en que, a partir del 15 de abril y hasta el 7 de mayo, el centro de interacción virtual del juego conocido como «Battle Hub» se transformará con elementos temáticos de esta localidad japonesa, destacando la proyección del anime original de 1995: Street Fighter II: Yomigaeru Fujiwarakyo – Toki o Kaketa Fighter-tachi.

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¿Cuáles son los horarios de proyección del anime de Street Fighter en el Battle Hub de SF 6?

Durante el periodo que dure el evento en el Battle Hub, los jugadores que inicien sesión recibirán artículos cosméticos, como sellos y efectos de entrada. El anime se proyectará de forma periódica en las pantallas gigantes del Battle Hub.

Estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub:

Fase 1: Del 15 al 17 de abril

Fecha en Japón Hora Japón (JST) México (CST) Colombia (COT) Argentina (ART) España (CEST) 15 de abril 17:00 02:00 03:00 05:00 10:00 16 y 17 de abril 11:00 20:00 (día ant.) 21:00 (día ant.) 23:00 (día ant.) 04:00 17:00 02:00 03:00 05:00 10:00

Fase 2: Del 20 de abril al 7 de mayo (todos los días)

Sesión Hora Japón (JST) México (CST) Colombia (COT) Argentina (ART) España (CEST) Sesión 1 04:00 13:00 (día ant.) 14:00 (día ant.) 16:00 (día ant.) 21:00 (día ant.) Sesión 2 11:00 20:00 (día ant.) 21:00 (día ant.) 23:00 (día ant.) 04:00 Sesión 3 21:00 06:00 07:00 09:00 14:00

Este es la película educativa de Street Fighter que nunca fue distribuido fuera de Japón

Street Fighter II: Regreso a la Capital Fujiwara —como seria su nombre en español— es un cortometraje de ‘anime’ que debutó en 1995 que destaca la antigua capital de Japón, Kashihara. Esta pieza de animación fue producida originalmente para el evento «Romantopia Fujiwarakyo ’95», con el fin de conmemorar los 1300 años de la capitalidad de Fujiwarakyo. La obra presenta a personajes icónicos como Ryu, Ken, Chun-Li y E. Honda, quienes viajan en el tiempo a través de un fenómeno provocado por la «Piedra Tortuga» (Kameishi). El objetivo de la producción no fue solo el entretenimiento, sino servir como elemento pedagógico para explicar la estructura política, social y económica de la antigua capital japonesa. Este cortometraje no fue distribuido fuera de Japón. Sin embargo, algunos fanáticos lo han subido a YouTube con subtítulos en inglés y español.

En 2022, Kashihara y Capcom firmaron un acuerdo para usar algunos de los personajes de Street Fighter para promover la zona y fomentar el turismo. Como parte de este acuerdo también se construirá una estatua dorada de Ryu. Adicionalmente, en el futuro se erigirán otras estatuas de Street Fighter de los personajes Ken y E. Honda además de algunas tapas de alcantarilla con motivos de la mítica franquicia de juegos de pelea de Capcom.

Vía: Denfaminicogamer