Anime y Manga

Street Fighter 6: estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub

Una de los cortometrajes perdidos en el tiempo de Street Fighter se puede ver en el lobby del multijugador de SF 6.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Capcom ha iniciado una colaboración oficial entre Street Fighter 6 y la ciudad de Kashihara, ubicada en la prefectura de Nara. Esta colaboración consiste en que, a partir del 15 de abril y hasta el 7 de mayo, el centro de interacción virtual del juego conocido como «Battle Hub» se transformará con elementos temáticos de esta localidad japonesa, destacando la proyección del anime original de 1995: Street Fighter II: Yomigaeru Fujiwarakyo – Toki o Kaketa Fighter-tachi.

¿Cuáles son los horarios de proyección del anime de Street Fighter en el Battle Hub de SF 6?

Street Fighter 6: estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub
Street Fighter 6: estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub
Street Fighter 6: estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub
Street Fighter 6: estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub

Durante el periodo que dure el evento en el Battle Hub, los jugadores que inicien sesión recibirán artículos cosméticos, como sellos y efectos de entrada. El anime se proyectará de forma periódica en las pantallas gigantes del Battle Hub.

- Publicidad -

Estos son los horarios de proyección del anime Yomigaeru Fujiwarakyo en el Battle Hub:

Fase 1: Del 15 al 17 de abril

Fecha en JapónHora Japón (JST)México (CST)Colombia (COT)Argentina (ART)España (CEST)
15 de abril17:0002:0003:0005:0010:00
16 y 17 de abril11:0020:00 (día ant.)21:00 (día ant.)23:00 (día ant.)04:00
17:0002:0003:0005:0010:00

Fase 2: Del 20 de abril al 7 de mayo (todos los días)

SesiónHora Japón (JST)México (CST)Colombia (COT)Argentina (ART)España (CEST)
Sesión 104:0013:00 (día ant.)14:00 (día ant.)16:00 (día ant.)21:00 (día ant.)
Sesión 211:0020:00 (día ant.)21:00 (día ant.)23:00 (día ant.)04:00
Sesión 321:0006:0007:0009:0014:00

Este es la película educativa de Street Fighter que nunca fue distribuido fuera de Japón

Street Fighter II: Regreso a la Capital Fujiwara —como seria su nombre en español— es un cortometraje de ‘anime’ que debutó en 1995 que destaca la antigua capital de Japón, Kashihara. Esta pieza de animación fue producida originalmente para el evento «Romantopia Fujiwarakyo ’95», con el fin de conmemorar los 1300 años de la capitalidad de Fujiwarakyo. La obra presenta a personajes icónicos como Ryu, Ken, Chun-Li y E. Honda, quienes viajan en el tiempo a través de un fenómeno provocado por la «Piedra Tortuga» (Kameishi). El objetivo de la producción no fue solo el entretenimiento, sino servir como elemento pedagógico para explicar la estructura política, social y económica de la antigua capital japonesa. Este cortometraje no fue distribuido fuera de Japón. Sin embargo, algunos fanáticos lo han subido a YouTube con subtítulos en inglés y español.

En 2022, Kashihara y Capcom firmaron un acuerdo para usar algunos de los personajes de Street Fighter para promover la zona y fomentar el turismo. Como parte de este acuerdo también se construirá una estatua dorada de Ryu. Adicionalmente, en el futuro se erigirán otras estatuas de Street Fighter de los personajes Ken y E. Honda además de algunas tapas de alcantarilla con motivos de la mítica franquicia de juegos de pelea de Capcom.

🔥

Últimas noticias de Metro City

Street Fighter: agarres, bolas de fuego y más movimientos del juego en el primer tráiler de la película
Street Fighter: agarres, bolas de fuego y más…
Street Fighter 6: notas del parche que arregla el bug del Drive Parry de la actualización de abril
Street Fighter 6: notas del parche que arregla…
Capcom abre un concurso global para crear la mascota oficial de la Street Fighter League 2026
Capcom abre un concurso global para…
Street Fighter 6: quién es y cuándo llegará Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
Street Fighter 6: quién es y…
Street Fighter 6: Capcom ya es consciente del Bug del parry con el Drive Rush
Street Fighter 6: Capcom ya es…

Vía: Denfaminicogamer

Más de:
Street Fighter 6 Street Fighter 6
Street Fighter: agarres, bolas de fuego y más movimientos del juego en el primer tráiler de la película
Guía Pragmata: todos los coleccionables del Terradomo
Guía Pragmata: todos los coleccionables de la Matriz de producción en masa
Guía Pragmata: todos los coleccionables de la Planta de energía solar
Cómo destruir los cristales azules y rojos que bloquean nuestro camino en Pragmata
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Metro 2039 fue fuertemente afectado por la invasión rusa a Ucrania, desarrolladores hablan sobre el juego y cuándo sale
Siguiente artículo NeoGeo AES+: fecha de lanzamiento, precios, versiones y todo lo que deben saber de la nueva consola de SNK
No hay comentarios

Lo último

NeoGeo AES+: fecha de lanzamiento, precios, versiones y todo lo que deben saber de la nueva consola de SNK
Videojuegos
Metro 2039 fue fuertemente afectado por la invasión rusa a Ucrania, desarrolladores hablan sobre el juego y cuándo sale
Videojuegos
Los nuevos mapas y novedades que llegarán a Battlefield 6 y Redsec en las temporadas 3, 4 y 5 de 2026
Videojuegos
Esta es la canción de Lana del Rey que servirá de introducción a 007 First Light, el nuevo juego de James Bond
Videojuegos