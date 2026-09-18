Suikoden: esta es la fecha de estreno del anime en Amazon Prime Video

Durante el segundo día de Tokyo Game Show, ha sido revelado un nuevo adelanto de Suikoden: The Anime, el primer proyecto de Konami Animation. La producción de Suikoden: The Anime dio a conocer la fecha de estreno del primer episodio y la canción de cierre o ending de la serie. Esta se titula «closed eye sun» y es interpretada por Kōji Nakamura junto a Honoka Takahashi. Esta adaptación al anime de parte de Konami Animation traslada a la pantalla la historia de Suikoden II. Este es uno de los RPG más emblemáticos de la quinta generación de consolas.

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¿Cuál es la fecha de estreno de Suikoden: The Anime?

Aquellos que se pregunten dónde podrán ver Suikoden: The Anime en nuestra región, les contamos que el primer episodio estará disponible a través de Amazon Prime Video a partir del próximo sábado 3 de octubre de 2026. Este primer episodio tendrá una duración especial de 60 minutos de duración. La producción de Suikoden: The Anime está encabezada por el director Yūzo Satō para el estudio Konami Animation, con guiones supervisados por Michihiro Tsuchiya. El diseño de personajes fue realizado por Ryō Yamauchi. Todo esto teniendo en cuenta los borradores originales de Arata Suzuki y los diseños clásicos de Fumi Ishikawa. Asimismo, Yoshikazu Iwanami se encarga de la dirección de sonido, mientras que Kōji Nakamura compone la música de la serie.

En cuanto al reparto de voces principales (seiyū), la producción cuenta con Toshiki Kumagai en el papel del héroe Riliu. A él lo acompañan Shimba Tsuchiya como Jowy y Ayumi Hinohara interpretando a Nanami. Konami Animation también ha confirmado la participación de Katsuyuki Konishi (Viktor), Yūichi Nakamura (Flik), Taku Yashiro (Luca Blight), Chika Anzai (Jillia Blight), Tsukino Chikasada (Pilika), Ayumu Murase (Luc), Takeo Ōtsuka (Shu) y Miyuki Sawashiro (Anabelle).

Vía: Anime News Network