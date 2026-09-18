Anime y Manga

Suikoden: esta es la fecha de estreno del anime en Amazon Prime Video

Suikoden: The Anime, el primer proyecto oficial de Konami Animation adaptará el clásico RPG de culto de 1998.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante el segundo día de Tokyo Game Show, ha sido revelado un nuevo adelanto de Suikoden: The Anime, el primer proyecto de Konami Animation. La producción de Suikoden: The Anime dio a conocer la fecha de estreno del primer episodio y la canción de cierre o ending de la serie. Esta se titula «closed eye sun» y es interpretada por Kōji Nakamura junto a Honoka Takahashi. Esta adaptación al anime de parte de Konami Animation traslada a la pantalla la historia de Suikoden II. Este es uno de los RPG más emblemáticos de la quinta generación de consolas.

¿Cuál es la fecha de estreno de Suikoden: The Anime?

Aquellos que se pregunten dónde podrán ver Suikoden: The Anime en nuestra región, les contamos que el primer episodio estará disponible a través de Amazon Prime Video a partir del próximo sábado 3 de octubre de 2026. Este primer episodio tendrá una duración especial de 60 minutos de duración. La producción de Suikoden: The Anime está encabezada por el director Yūzo Satō para el estudio Konami Animation, con guiones supervisados por Michihiro Tsuchiya. El diseño de personajes fue realizado por Ryō Yamauchi. Todo esto teniendo en cuenta los borradores originales de Arata Suzuki y los diseños clásicos de Fumi Ishikawa. Asimismo, Yoshikazu Iwanami se encarga de la dirección de sonido, mientras que Kōji Nakamura compone la música de la serie.

- Publicidad -
Suikoden: esta es la fecha de estreno del anime en Amazon Prime Video

En cuanto al reparto de voces principales (seiyū), la producción cuenta con Toshiki Kumagai en el papel del héroe Riliu. A él lo acompañan Shimba Tsuchiya como Jowy y Ayumi Hinohara interpretando a Nanami. Konami Animation también ha confirmado la participación de Katsuyuki Konishi (Viktor), Yūichi Nakamura (Flik), Taku Yashiro (Luca Blight), Chika Anzai (Jillia Blight), Tsukino Chikasada (Pilika), Ayumu Murase (Luc), Takeo Ōtsuka (Shu) y Miyuki Sawashiro (Anabelle).

🗼

Más sobre el Tokyo Game Show 2026

Solo Leveling: Karma, Netmarble detalla la jugabilidad y comparte un tráiler cinematográfico en TGS 2026
 Solo Leveling: Karma, Netmarble detalla la jugabilidad y…
Stranger Than Heaven y Toei colaboran y películas como Batallas sin honor ni humanidad estarán en el juego
 Stranger Than Heaven y Toei colaboran y películas…
Estos son todos los anuncios de Xbox en Tokyo Game Show 2026
 Estos son todos los anuncios de Xbox en…

Vía: Anime News Network

Más de:
Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars
El anime de Black Clover regresa y esta es la fecha de estreno en Crunchyroll
Magic Knight Rayearth: esta es la fecha de estreno del remake de Las Guerreras Mágicas en Crunchyroll
Magic Knight Rayearth, Black Clover y todas las fechas de estrenos de anime de temporada de otoño 2026 en Crunchyroll
Black Torch: hablamos con Rodolfo Balderas y Andrés García, Jiro y Rago en la versión para Latinoamérica
El final de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity ha sido aplazado y esta es la nueva fecha de estreno de los episodios finales
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior GTA 6 en PC podría estar más cerca de lo que pensamos, según declaraciones del CEO de Take Two
No hay comentarios

Lo último

GTA 6 en PC podría estar más cerca de lo que pensamos, según declaraciones del CEO de Take Two
Videojuegos
El genial RPG roguelite de ‘viaje por carretera’ Keep Driving pronto llegará a consolas
Videojuegos
Roblox: 99 noches en el bosque tendrá una película y al director de Toy Story 4
Cine y TV
GTA 6 se puede reservar en disco de vinilo y CD, por lo menos el álbum musical
Cultura POP