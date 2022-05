Makoto Shinkai se ha convertido en uno de los más importantes escritores y directores de animación japonesa gracias a filmes como Your Name (Tu nombre) y Weathering with You (El tiempo contigo, La niña del clima), por lo que nos alegra informar que su próxima película ‘anime’, Suzume no Tojimari llegará a Colombia y el resto de Latinoamérica de la mano de Crunchyroll.

Este acuerdo fue anunciado durante el presente Festival de cine de Cannes. Sony Pictures Entertainment también colaborará con la distribución del filme en esta región.

Suzume no Tojimari es la historia de una chica de 17 años llamada Suzume, que un día abre una extraña puerta en su tranquilo pueblo en Kyushu al sureste de Japón, lo que causa que puertas mágicas similares comiencen a abrirse en todo el país, causando destrucción y devastación. A partir de ese momento, Suzume debe recorrer Japón, visitando los lugares afectados para cerrar las puertas.

La fecha de estreno de Suzume no Tojimari en Japón será el viernes 11 de noviembre de 2022 y, según Crunchyroll, llegará a los cines de Colombia, Latinoamérica y el resto del mundo a comienzos de 2023.

Ya que estamos hablando de la nueva película de Makoto Shinkai, nos preguntamos que habrá pasado con el ‘remake’ de imagen real de Your Name. El proyecto perdió a su director hace casi un año y no hemos sabido nada desde entonces.

Fuente: comunicado oficial de Crunchyroll