Desde Crunchyroll Expo 2019, los fanáticos del ‘anime’ saben que Tate no Yūsha no Nariagari —mejor conocido por algunos como The Rising of the Shield Hero— tendrá dos nuevas temporadas. Sin embargo, la espera por la segunda temporada de esta serie ha sido más larga de lo esperado debido a la actual pandemia. Tras un primer adelanto presentado en septiembre de 2020, Chrunchyroll y Kadokawa no volvieron a compartir información sobre la segunda temporada del ‘anime’ basado en las novelas ligeras de Aneko Yusagi.

Por fortuna, un nuevo adelanto revela el marco de estreno de la temporada 2 de Tate no Yūsha no Nariagari. No menos importante, el video deja oír el ‘opening’ y ver escenas inéditas.

¿Cuándo será el marco de estreno de la temporada 2 del ‘anime’ de Tate no Yūsha no Nariagari en Crunchyroll?

Originalmente, la temporada 2 de de Tate no Yūsha no Nariagari iba a estrenarse en octubre de 2021. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a plazar dicha fecha. El estreno de la temporada 2 de Tate no Yūsha no Nariagari ahora será en abril de 2022.

¿La temporada 2 del ‘anime’ de Tate no Yūsha no Nariagari llegará a Colombia y demás países de Latinoamérica?

Quienes tengan una suscripción a Crunchyroll podrán ver la temporada 2 de Tate no Yūsha no Nariagari en Colombia y demás países de Latinoamérica una vez se estrene en Japón.

¿La temporada 2 de The Rising of the Shield Hero llegará doblada al español latino?

Viendo cómo la primera temporada de Tate no Yūsha no Nariagari fue doblada al español latino por Crunchyroll, es muy probable. Sin embargo, por ahora no hay un anuncio oficial.

¿De qué trata Tate no Yūsha no Nariagari?

La historia gira alrededor de Naofumi Iwatani, un joven invocado a un mundo de fantasía junto a otras tres personas para convertirse en héroes y hacer frente a las oleadas de demonios. A cada uno le es asignada un arma legendaria. Desafortunadamente, Naofumi recibe el Escudo. A diferencia de las armas de los demás héroes —Espada, Lanza y Arco—, Naofumi solo es capaz de defenderse. Sin embargo, ese no tarda en convertirse en el menor de sus problemas.

Debido a su falta de carisma y experiencia, Naofumi termina con una compañera que lo traiciona y lo hace pasar como un violador. Con su imagen arruinada e incapaz de subir de nivel por su arma, Naofumi —ahora cínico y lleno de ira— decide comprar a una esclava semi-humana para que sea su espada. Eventualmente, nuevos aliados se suman a su grupo para hacer frente a las oleadas y una conspiración dentro de la familia real de Melromarc.

¿Quién interpreta el ‘opening’ y el ‘ending’ de la temporada 2 del ‘anime’ de Tate no Yūsha no Nariagari?

El tráiler revela el ‘opening’ de la temporada 2 de Tate no Yūsha no Nariagari: Bring Back. Será interpretado por MADKID, la banda que cantó los ‘openings’ de la primera temporada. El ‘ending’ de la temporada 2 se titulará Yuzurenai y será interpretado por Chiai Fujikawa.

¿Quién está detrás de la producción de la temporada 2 de The Rising of the Shield Hero?

La segunda temporada de Tate no Yūsha no Nariagari es dirigida por Masato Jinbo —conocido por su trabajo en Chaos;Child y Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei Herz!—, que actuará como reemplazo de Takao Abo. Kevin Penkin retorna para componer la banda sonora. Keigo Koyanagi nuevamente está a cargo de la composición. Masahiro Suwa una vez más es el responable de adaptar los diseños de personaje originales de Seira Minami. Todos los actores de voz (‘seiyū’) de la primera temporada reinterpretarán sus roles en la segunda.

La animación de la segunda temporada está en manos de Kinema Citrus y DR Movie. Mientras que el primer estudio es el mismo que animó la primera temporada, el segundo es mejor conocido por colaborar en la animación de Tenjō Tenge (2004) y Claymore (2007).

Fuente: Crunchyroll en Español