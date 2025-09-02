Tatsuki Fujimoto 17 – 26 es el nuevo anime del creador de Chainsaw Man que llegará a Prime Video

Tatsuki Fujimoto 17 – 26 es una nueva adaptación de una obra del creador de Chainsaw Man que ha sido anunciada que se estrenará en exclusiva por Prime Video. Este anime adaptará ocho historias cortas escritas por el creador de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, durante su adolescencia y juventud.

¿Cuándo es el estreno de Tatsuki Fujimoto 17 – 26 en Prime Video?

El estreno de Tatsuki Fujimoto 17 – 26 en Prime Video está programado para el viernes 7 de noviembre en más de 240 países y territorios, incluyendo Latinoamérica. El proyecto se centrará en relatos breves del autor, abarcando diversos géneros y temáticas. Entre las historias adaptadas se encuentran tres que ya han sido detalladas por la producción:

A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin’ in the Schoolyard: Dirigida y escrita por Seishirō Nagaya, con diseño de personajes de Moaang y animación de ZEXCS. La historia sigue el vínculo entre dos sobrevivientes en un escenario post-apocalíptico. El elenco de voces de esta historia incluye a Kenshō Ono como Yūto y Shion Sakurai como Ami. Sasaki Stopped a Bullet: Esta historia aborda las emociones de la adolescencia. Nobukage Kimura es el director, Teruko Utsumi el guionista y Naho Kozono la diseñadora de personajes. La animación está a cargo de Lapin Track. Las voces principales son de Toshiki Kumagai como Sasaki y Chika Anzai como Chieko Kawaguchi. Love is Blind: Una comedia romántica de ciencia ficción. La dirección es de Nobuyuki Takeuchi, el guion de Teruko Utsumi y el diseño de personajes de Tomoko Mori. La animación también es producida por Lapin Track. Entre el reparto de voces destacan con Shun Horie como Ibuki y Shion Wakayama como Yuri Kōnosu, entre otros.

Esta antología muestra el desarrollo creativo de Fujimoto desde una etapa temprana de su carrera, presentando obras que exploran diferentes estilos narrativos. La producción es una colaboración de varios estudios de animación para llevar las distintas historias a la pantalla. Se espera que el resto de las historias cortas sean reveladas y sus encargados sean revelados próximamente.

Fuente: avex pictures

