Te explicamos cuándo volverá a aparecer Yuji Itadori en el anime de Jujutsu Kaisen

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen continua en Crunchyroll y esta semana, el desarrollo de la historia de la adaptación del manga de Gege Akutami ha generado interrogantes sobre el paradero de su protagonista, nuestro gallo, Yuji Itadori. Tras los eventos recientes en el arco de los «Juegos del Sacrificio» (Culling Game), la tercera temproada de Jujutsu Kaisen se prepara para un cambio de foco que desplazará al protagonista, Yuji Itadori, de la pantalla por un periodo que los lectores del manga saben que es considerable.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuándo es el estreno del episodio final de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

De acuerdo con el cronograma de estrenos de anime de la temporada de invierno de 2026, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen finalizará con el estreno del episodio 12 el próximo jueves 26 de marzo de 2026. En los episodios más recientes, presenciamos el enfrentamiento entre Yuji y Hiromi Higuruma, una de las batallas iniciales de este torneo de hechicería. Este encuentro no solo fue espectacular, sino que también es lo último que veremos de Itadori en un buen tiempo.

¿Cuándo volveremos a ver a Yuji Itadori en el anime de Jujutsu Kaisen?

En el manga, el enfrentamiento entre Yuji Itadori y Hiromi Higuruma se desarrolla cerca del capítulo 167. Tras finalizar esta pelea, Itadori no vuelve a tener una aparición central en la historia del manga de Jujutsu Kaisen, sino hasta el capítulo 199. Esto representa una brecha de 32 capítulos en los que la historia se concentra en otros personajes que también ingresaron a los juegos de sacrificio, como Megumi Fushiguro, Yuta Okkotsu, Hakari y Panda.

Ahora, dado que el grupo de protagonistas se dividió para cubrir distintas colonias, la historia del anime de Jujutsu Kaisen debe dedicar tiempo a explicar los progresos y conflictos de los demás participantes. Con solo unos tres episodios restantes para finalizar la temporada actual, es técnicamente improbable que el anime alcance a cubrir el regreso de Yuji antes del cierre.

Ante la pregunta de cuándo volverá a aparecer Yuji Itadori en el anime de Jujutsu Kaisen, la respuesta depende de dos factores. Primero, la fidelidad que Mappa tenga a la hora de adaptar el material de origen. Ya que, puede que para la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen orden algunos hechos de la historia para acomodar más temprano —como en el inicio de temporada— mostrando el regreso de Yuji Itadori. El otro punto es el tiempo de producción de la siguiente entrega. Esto es incierto, debido a que el estudio MAPPA no ha confirmado que se encuentren trabajando en una nueva (o cuarta) temporada, pero si sabemos que preparan una nueva tanda de episodios de Ranma 1/2 y la adaptación de un nuevo arco de Chainsaw Man.

Yuji itadori estará presente en la cuarta temporada del anime de Jujutsu Kaisen

Una vez tenemos claro los anteriores factores. Cabe resaltar que, entre el primer capítulo y el noveno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, MAPPA adaptó un total de 29 capítulos del manga. Así que de seguir esta tendencia, no veríamos el regreso de Yuji Itadori al anime, sino hasta las instancias finales de la siguiente temporada de la adaptación al anime de la obra de Gege Akutamio.

Fecha y hora del estreno del episodio 10 de la tercera temproada de jujutsu Kaisen

El decimo episodio de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen está programado para ser estrenado el jueves 19 de marzo. Para los seguidores de la serie, en nuestra región, el estreno se producirá de manera simultánea en los siguientes horarios:

Horarios del estreno del episodio 9 de la tercera temproada de Jujutsu Kaisen en Crunchyroll: