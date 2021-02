El sitio web oficial de The World Ends with You the Animation, o Subarashiki Kono Sekai The Animation como se le conoce a este ‘anime’ en Japón, reveló un nuevo video promocional. Este nos muestra el ‘opening’ que tendrá el ‘anime’ de The World Ends with You (TWEWY), el JRPG de Square Enix que debutó en Nintendo DS. Adicionalmente, el vídeo revela la fecha de estreno que tendrá The World Ends with You the Animation.

¿Cuál es la fecha de estreno del ‘anime’ de The World Ends with You (TWEWY)?

Para aquellos que aún se preguntan cuál es la fecha de estreno de el ‘anime’ de TWEWY, el vídeo promocional que la desarrolladora japonesa compartió ha revelado la respuesta. Es así, que el 9 de abril del 2021 es la fecha de estreno del primer episodio de The World Ends with You the Animation. Este ‘anime’ hará parte del bloque de animación de los canales MBS y TBS llamado «Super Animeism».

¿Cuál es el ‘opening’ de The World Ends with You (TWEWY)?

En este video, editado por un fanático, nos da una idea de cómo podría sonar «TEENAGE CITY RIOT» en su versión para televisión.

El video revela el nombre del ‘opening’, o tema de apertura, de The World Ends with You the Animation. Este se llama «TEENAGE CITY RIOT» y es interpretado por la banda de hip hop y funk ALI (Alien Liberty International) En compañía del rapero R-Shitei (R指定) de la unidad de hip hop Creepy Nuts. La banda ALI es conocida por tener invitados en sus canciones, además de ser los encargados de interpretar el primer ‘opening’ de Beastars y el primer ‘ending’ de Jujutsu Kaisen.

Square Enix llevará a cabo un programa especial con el elenco principal el 2 de abril. El sitio web oficial del ‘anime’ de TWEWY también comunicó en los primeros días de marzo se dará un vistazo al primer episodio del ‘anime’. La fecha de este evento especial será revelada a finales del mes de febrero.

Vía: ANN

Fuente: canal oficial en YouTube de Square Enix