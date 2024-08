Terminator Zero: nuevo tráiler confirma fecha de estreno

Skydance Animation y Production I.G. son los encargados de producir la serie de ‘anime’ basada en la franquicia cinematográfica Terminator. Mattson Tomlin (Project Power, The Batman II) será el showrunner, productor ejecutivo y guionista del ‘anime’ Terminator Zero. Mientras tanto David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger, de Skydance, son los productores ejecutivos. Finalmente, Netflix reveló que Masashi Kudo (Production I.G) —conocido por ser el director de animación de Witch Hunter Robin— será el director del ‘anime’ Terminator Zero.