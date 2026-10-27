Tetsuya Chiba, autor de Ashita no Joe, ha fallecido a los 87. Este es su legado y palabras de despedida de otros mangaka

El mangaka Tetsuya Chiba, mundialmente conocido por ser el autor de Ashita no Joe, falleció el pasado 22 de octubre a los 87 años en un hospital de Tokio, a causa de un síndrome mielodisplásico. Este es un tipo de cáncer que afecta las células sanguíneas en la médula ósea. Chiba nacido en Tokio y con una infancia marcada por la dura experiencia de la posguerra y la repatriación desde China, enfrentó complicaciones de salud en sus últimos años. Tras su debut profesional en 1956, consolidó una carrera de casi 70 años en la que se convirtió en una figura fundamental de la cultura popular japonesa.

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La industria y colegas le dicen adiós a Tetsuya Chiba

La noticia del fallecimiento de Tetsuya Chiba dejó múltiples muestras de dolor entre diversos actores de la industria, entre estos otros mangaka. Las editoriales Shogakukan y Kodansha expresaron sus condolencias, destacando su amor por la creación y su contribución insustituible a través de certámenes como el Premio Tetsuya Chiba.

Diversos autores manifestaron su pesar en redes sociales y medios. Yasuhisa Hara (autor de Kingdom) agradeció el apoyo constante que el maestro le brindó desde sus inicios. Naoki Urasawa, conocido por Monster o 20th Century Boys, resaltó su capacidad para mostrar caminos de vida enriquecedores tras superar la adversidad. Por otra parte, Go Nagai —el padre de Mazinger Z— lo definió como un gran pilar de la industria e incluso uno personal en su vida. Asimismo, Machiko Satonaka, miembro de la Asociación de Caricaturistas de Japón, subrayó el trato humano y la atención que Chiba dedicaba a cada uno de los personajes de sus obras.

¿Cuál es el legado de Tetsuya Chiba?

El impacto y legado de Tetsuya Chiba en la industria del manga es incalculable. Su obra más conocida, Ashita no Joe (conocida en Latinoamérica como El Campeón), serializada entre 1968 y 1973 junto a Asao Takamori, revolucionó la forma en la que se contaba la historia de un spokon y se convirtió en un fenómeno social e histórico dentro del manga de la época de la posguerra o la era Shōwa como se le conoce en Japón. La historia inspiró múltiples adaptaciones en anime, cine y obras derivadas como Megalobox, la cual es una reimaginación de Ashita no Joe, la cual se produjo como parte del a celebración del 50 aniversario de la obra de Tetsuya Chiba.

Además de este clásico, Chiba fue pionero en diversos géneros con títulos como 1・2・3 to 4・5・Roku, Shidenkai no Taka, Notari Matsutaro y Ashita Tenki ni Naare. Además en el año 2015 lanzó el manga autobiográfico Hinemosu Notari Nikki. A lo largo de su trayectoria, Chiba presidió la Asociación de Caricaturistas de Japón y ejerció como docente y rector en la Universidad de Artes Bunsei. Su labor fue reconocida con la Orden del Sol Naciente en 2012 y la prestigiosa Orden de la Cultura en 2024, siendo el primer mangaka en recibir este honor.

Fuente: NHK