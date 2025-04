The Beginning After the End – Impresiones

El anime de The Beginning After the End adapta la novela ligera escrita por Brandon Lee, más conocido como TurtleMe. Esta novela debutó en enero del 2017 en Tapas y hasta el momento sigue en publicación y cuenta con 503 capítulos y una adaptación a webtoon ilustrado por Fuyuki23. Ahora, la adaptación al anime de The Beginning After the End ya ha sido estrenada en Crunchyroll y en nuestras impresiones, les contaremos lo que nos gustó y lo que no sobre la adaptación a cargo de Studio A-Cat.

Esto ya se ha visto antes…

El primer episodio nos introduce a la vida de Arthur, un rey guerrero que renace en un mundo mágico. Durante este primer episodio exploramos la infancia del protagonista, marcada por la dualidad de poseer la mente de un adulto en el cuerpo de un niño. Este contraste genera momentos de humor al ver Arthur tratar de adaptarse a su nueva realidad. Este primer episodio de The Beginning After the End nos permite hacer una comparación con el isekai Mushoku Tensei. Ya que, su premisa es bastante similar. Sin embargo, The Beginning After the End ofrece una historia libre de las polémicas interacciones que tiene Mushoku Tensei.

En cuanto a la animación de The Beginning After the End, la cual está a cargo de Studio A-Cat, solo podemos decir que el primer episodio muestra un trabajo limpio y seguro. Sin embargo, al tratarse del inicio de la serie entendemos la falta de fluidez y dinamismo. La narración, de la voz interna de Arthur, interpretada por Makoto Furukawa cumple en transmitir la frustración y el desconcierto del personaje con su nuevo cuerpo. No obstante, el exceso de narración dificulta la inmersión en la trama y resta protagonismo a la acción visual.

El mundo de Dicathen y sus personajes

Durante este episodio se nos presenta un pequeño vistazo al mundo de Dicathen, un continente rico en magia y criaturas míticas. Este mundo se rige por una jerarquía social basada en el poder mágico. Adicionalmente, los padres de Arthur, Reynolds y Alice, son presentados como personajes cálidos y fuertes, los cuales son el núcleo emocional de la historia. Su amor y apoyo son fundamentales para el desarrollo de Arthur, quien busca un nuevo propósito en su segunda vida.

Este primer episodio de The Beginning After the End demuestra que esta será una adaptación fiel a su material original, respetando el ritmo y la perspectiva de la novela. Sin embargo, también se toma libertades creativas para adaptar la historia al formato anime. Sin embargo, las escenas de acción y la representación del mundo mágico son áreas que podrían mejorar en futuros episodios.

Un futuro prometedor con expectativas moderadas

A pesar de las estas opiniones divididas, que nos ha dejado el primer episodio del anime The Beginning After the End pensamos que la serie tiene el potencial de convertirse en un anime destacado. Con 14 volúmenes de material original, la serie tiene mucho terreno por cubrir. La primera temporada, que constará de 24 episodios, establecerá las bases para el desarrollo de Arthur y el inicio de su viaje en el continente de Dicathen.

Primeras impresiones de The Beginning After the End hechas gracias a un acceso anticipado provisto por Crunchyroll.