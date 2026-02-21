Anime y Manga

The Drops of God (Kami no Shizuku): estos son los artistas que interpretan el opening y ending del anime

Las batallas del vino continúan.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El sitio web oficial del anime para televisión basado en el ‘manga’ The Drops of God (Kami no Shizuku), de Tadashi Agi y Shū Okimoto, reveló los nombres de los artistas que interpretarán la canción principal. HOKUTO interpretará el tema de apertura u opening ‘¿Te odio? ¿Te amo?’, y Maaya Uchida interpretará el tema de cierre o ending ‘Kami no Shizuku’.

La serie se estrenará en abril en los canales Tokyo MX, Kansai TV y BS NTV. El 28 de febrero se realizará una proyección anticipada de sus dos primeros episodios –con la presencia de los tres miembros principales del elenco– en los cines TOHO Roppongi Hills de Tokio. Crunchyroll emitirá el anime en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes.

El anime de The Drops of God (Kami no Shizuku) está protagonizado por Takuya Satō como Issei Tomine, Kazuya Kamenashi como Shizuku Kanzaki, Maaya Uchida como Miyabi Shinohara y Banjo Ginga como Yutaka Kanzaki.

La segunda temporada de Drops of God, adaptación en acción real del ‘manga’ disponible en Apple TV+, se transmite desde el pasado 21 de enero con un episodio semanal y termina el 11 de marzo en dicha plataforma de ‘streaming’.

🍷

Para acompañar una copa

Cesar Nuñez
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
