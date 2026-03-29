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The Elusive Samurai: nuevo tráiler compartido en AnimeJapan 2026 confirma el mes de estreno de la segunda temporada

Conoce el mes de estreno de la segunda temporada de The Elusive Samurai tras compartir su nuevo tráiler en AnimeJapan 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Durante el panel de The Elusive Samurai (Nigejōzu no Wakagimi), en el segundo día de AnimeJapan 2026, fue revelada nueva información sobre el regreso del anime. Tras el éxito de su entrega inicial en 2024, la producción de la adaptación de Nigejōzu no Wakagimi busca revitalizar el interés en la obra de Yūsei Matsui antes de la llegada de de la segunda temporada. Esto lo harán retransmitiendo la primera temporada y seguidamente del final de la misma será estrenada la segunda temporada del anime The Elusive Samurai.

¿Cuándo sale o será el estreno de la segunda temporada de The Elusive Samurai (Nigejōzu no Wakagimi)?

Durante el panel de The Elusive Samurai AnimeJapan 2026, se reveló que la segunda temporada del anime se estrenará en julio de 2026. El anuncio estuvo acompañado de un nuevo arte visual que introduce a personajes que serán fundamentales en el próximo arco argumental, como Sasaki Mima.

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¿Quiénes están a cargo de la adaptación al anime de Nigejōzu no Wakagimi?

La producción de los nuevos episodios se mantiene bajo la responsabilidad del estudio CloverWorks. El equipo de producción principal repite sus funciones: Yuta Yamazaki ejerce nuevamente como director, mientras que Yoriko Tomita se encarga de la composición de la serie. El diseño de personajes y la dirección de animación principal recaen en Yasushi Nishiya.

Respecto al reparto de voces, se confirma la participación de los siguientes seiyū:

  • Asaki Yuikawa como Tokiyuki Hojo
  • Yūichi Nakamura como Suwa Yorishige
  • Hinaki Yano como Shizuku
  • Mari Hino como Kojiro Nezu
  • Sayumi Suzushiro como Ayako Mochizuki
  • Aoi Yūki como Kazama Genba
  • Kikunosuke Toya como Fubuki
  • Katsuyuki Konishi como Ashikaga Takauji

¿Cuál es la historia de The Elusive Samurai (Nigejōzu no Wakagimi)?

Tokiyuki Houjou, un noble de ocho años sin preocupaciones, se conforma con la tranquila vida de Kamakura y no parece prestar mucha atención a las graves responsabilidades que conlleva el hecho de que, con el tiempo, vaya a suceder a su padre como próximo shogún. En lugar de dedicarse a un riguroso entrenamiento en el manejo de la espada o el tiro con arco, Tokiyuki destaca en el arte de la evasión, esquivando hábilmente a sus consejeros y descubriendo escondites perfectos. Sin embargo, su pacífica existencia se hace añicos cuando un repentino golpe de Estado aniquila brutalmente a su clan.

Abrumado por la culpa de ser el único superviviente, Tokiyuki contempla la posibilidad de reunirse con su familia en la muerte. Sin embargo, su destino da un giro abrupto cuando el enigmático sacerdote Yorishige Suwa lo empuja de repente al campo de batalla. Yorishige, quien profetiza que Tokiyuki se convertirá algún día en un gran héroe, no le deja al muchacho más remedio que abrirse paso entre los soldados enemigos. Mientras Tokiyuki lucha por sobrevivir frente a estos adversarios, descubre una nueva emoción al subir el nivel de sus habituales juegos de escondite. Con un renovado sentido de propósito y la promesa de poderosos aliados por parte de Yorishige, Tokiyuki jura vengar a su familia, no a través de su capacidad para luchar, sino a través de su extraordinario talento para huir.

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