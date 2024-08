The First Slam Dunk: esta es la fecha de estreno en Netflix

La ultima semana Netflix ha dado mucho de que hablar. Esto debido a una serie de filtraciones que Crunchyroll y Netflix sufrieron por medio de un estudio de doblaje encargado de algunos de sus proyectos más esperados de final de año. No obstante, las cosas deben continuar y de esta forma hoy Netflix ha revelado cuál es la fecha de estreno de la película The First Slam Dunk, la cual llegó a los cines de Latinoamérica en la segunda mitad del 2023.

¿Cuál es la fecha de estreno de The First Slam Dunk en Netflix?

Según la cuenta de Netflix Anime, el estreno de la película The First Slam Dunk será el domingo 25 de agosto del 2024. Esta película, la cual debutó en Japón en diciembre del 2022, por fin llega de forma masiva a nuestra región. Esto luego de un paso fugaz por las salas de cine de diferentes países de la región gracias a la distribución de Konichiwa Festival.

La cuenta de Netflix en Latinoamérica también ha confirmado que el 25 de agosto es la fecha de estreno de The First Slam Dunk en Colombia, México y otros países de Latinoamérica.

¿Cuál será la historia de The First Slam Dunk?

Ahora solo queda conocer cuál será la historia de The First Slam Dunk.

En lo que respecta a la trama, esta también permanece como un misterio. Bien podría ser una adaptación del arco del Campeonato Nacional, que nunca fue animado, o una nueva versión de los primeros eventos de la historia. Sin embargo, el título de la película nos puede dar algunas pistas de la historia. Durante el torneo nacional, en el partido Shōhoku vs Sannoh, el entrenador Anzai le pide a Ryota y a Hanamichi que marquen el primer punto que definirá el ritmo del partido. Ellos lo hacen con ‘alley opp’ —o un pase cerca de la canasta— y una clavada, lo cual empataría con el título de la película «The First Slam Dunk». Ahora solo resta esperar al primer tráiler de la película, el cual nos confirmará de que tratará la historia del filme.

Sinopsis

Hanamichi Sakuragi es un delincuente juvenil con un largo historial de ser abandonado por chicas. Después de inscribirse en la escuela secundaria Shohoku, Hanamichi se interesa por una chica llamada Haruko que ama el baloncesto. Ahora Hanamichi ha entrado al mundo del baloncesto y conocerá a los demas integrantes del equipo Shohoku.

Takehiko Inoue publicó el ‘manga’ Slam Dunk en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha desde 1990 a 1996. Este ‘manga’ tuvo un total de 31 volúmenes recopilatorios o tankōbon. El ‘anime’ de Slam Dunk fue transmitido en la televisión en 1993 y recibió cuatro películas de ‘anime’.

Fuente: cuenta oficial de Netflix Anime en X, antes Twitter