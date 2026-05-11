The Ghost in The Shell: esta es la fecha de estreno del anime a cargo de Science Saru, el estudio de Dan Da Dan

Bandai Namco Filmworks ha compartido un nuevo tráiler de la nueva adaptación tal anime de «The Ghost in the Shell» (Kōkaku Kidōtai), producida por el estudio Science Saru. Este nuevo adelanto, además de confirmar la fecha de estreno del primer episodio, también revela a detalle el diseño de personajes que tendrá la visión de The Ghost in The Shell del estudio a cargo del anime de Dan Da Dan.

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¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de The Ghost in The Shell?

The Ghost in The Shell se estrenará el próximo 7 de julio de 2026. La serie ocupará el nuevo bloque de programación «Ka-Anival!!» de Kansai TV y Fuji TV, transmitiéndose los martes por la noche a las 11:00 p.m en Japón. Además, se anunció que Amazon Prime Video distribuirá de manera exclusiva The Ghost in The Shell en nuestra región. Se desconoce si The Ghost in The Shell tendrá doblaje al español de Latinoamérica

¿Quiénes están a cargo del nuevo anime de The Ghost in The Shell?

Esta nuevo anime cyberpunk basado en el manga de Shirow Masamune marca el debut como director de Mokochan, reconocido por su trabajo previo en los storyboards de «Dan Da Dan» y «The Heike Story«. El guion y la supervisión de la serie están a cargo de Toh Enjoe, mientras que Shūhei Handa lidera el diseño de personajes y se desempeña como director de animación en jefe. La música será una colaboración entre Taisei Iwasaki, Ryō Konishi y Yuki Kanesaka, bajo la producción de Flying Dog.

El comité de producción está integrado por Bandai Namco Filmworks, Kodansha, Science Saru y Production I.G. Junto con el anuncio del tercer tráiler se revelaron los diseños de personajes de Motoko Kusanagi, Daisuke Aramaki, Batou y Togusa, además del Fuchikoma. Cabe destacar que los primeros dos episodios tendrán una premiere global en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en junio, semanas antes de su llegada formal a la televisión y plataformas digitales.

Fuente: cuenta oficial de Science Saru en X, antes Twitter.