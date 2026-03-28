The Ghost in the Shell: Science Saru revela cuándo es el estreno del nuevo anime

Science Saru, ha revelado en el primer día de AnimeJapan 2026 un nuevo tráiler de la nueva adaptación al anime del manga Masamune Shirow, The Ghost in the Shell (Kōkaku Kidōtai). Durante el evento, el equipo de producción a cargo del estudio japonés —cocido por las adaptaciones de Sanda y Dan Da Dan— presentó el segundo video promocional y el arte visual principal, confirmando además una vez estrenado el anime The Ghost in the Shell en dónde se podrá ver semanalmente.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuándo será el estreno el nuevo anime The Ghost in the Shell?

Si se preguntan cuándo es el estreno de este nuevo anime, les contamos que el nuevo tráiler de The Ghost in the Shell confirma que el debút del nuevo anime está programado para julio de 2026. Esta producción se emitirá a través de un nuevo bloque de programación de anime denominado «Ka-Anival!!», una colaboración entre Kansai TV y Fuji TV todos los martes en la noche de Japón. Mokochan dirigirá la nueva serie, este será su debut como director tras su trabajo como asistente de dirección en Dan Da Dan y Scott Pilgrim Takes Off.

El guion será escrito por Toh En Joe, con Shuhei Handa como diseñador de personajes y director ejecutivo de animación. El avance dura poco menos de un minuto y presenta varios diseños conceptuales de lugares y personajes como Batou y el líder de la Sección 9, Daisuke Aramaki. El creador del ‘manga’ original, Masamune Shirow, comentó sobre la nueva producción.

Esta nueva adaptación cuenta con un diseño de personajes que trata de asemejarse al del autor del manga original, Masamune Shirow.

“En cuanto a adaptaciones al ‘anime’, este es el cuarto proyecto de Ghost in the Shell, tras los de Oshii, Kamiyama y Kise. También podría considerarse la décima versión si contamos Ghost in the Shell (1995), Innocence, la primera y segunda temporada de Stand Alone Complex, y Solid State Society, la serie Arise, la nueva película y la primera y segunda temporada de SAC_2045.

Considerando el cambio en el equipo de producción, podría decirse que es la primera obra de una segunda generación. El ‘manga’ original es antiguo, así que les pido que lo comprendan (con mis disculpas). Espero sinceramente que puedan disfrutarlo como una obra visual de calidad”.

Fuente: @sciencesaru