The King Of Fighters Gaiden es el nuevo ‘manga’ de KOF protagonizado por Shingo Yabuki

Desde comienzos del 2021, la desarrolladora SNK ha estado revelando todos los miércoles un personaje jugable para The King of Fighters XV. Sin embargo, el ritmo de publicación ha disminuido desde el anuncio del retraso del estreno de KOF XV a 2022. Ahora ha acabado de surgir una noticia que ha puesto a los fanáticos de SNK a especular si Shingo Yabuki podría ser uno de los personajes jugables en The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Podría Shingo Yabuki hacer parte de la plantilla de personajes de KOF XV?

A new KOF manga series, titled The King Of Fighters Gaiden, featuring Shingo, by the talented Azuma Kyotarou, will start this coming sunday on Shonen Sirius!!! https://t.co/jnQFpUttZr — Neo Geo Now (@NeoGeoNow) July 12, 2021 Un nuevo ‘manga’ de KOF, titulado The King Of Fighters Gaiden protagonizado por Shingo Yabuki e ilustrado por Azuma Kyoutarou comenzará el próximo domingo en la revista Shonen Sirius.

Si bien no se ha confirmado de manera oficial si Shingo Yabuki, el protagonista de The King of Fighters Gaiden, estará como personaje jugable en KOF XV, la participación del ‘mangaka’ Azuma Kyoutarou y que SNK esté detrás de la producción alimenta la llama de la esperanzas de los fanáticos de Shingo. Shingo Yabuki no ha estado presente como personaje jugable en un juego de la línea principal de KOF desde el título The King of Fighters XI, el cual fue estrenado en año 2005.

Azuma Kyoutarou, junto a SNK, lanzaron el ‘manga’ The King of Fighters: A New Beginning el 1 de enero del 2018 en la revista Pocket de la editorial Kodansha. El ‘manga’ KOF: ANB finalizó el 23 de agosto del 2020 con un total de seis volúmenes recopilatorios o tankōbon. La historia de este ‘manga’ narra los hechos del videojuego KOF XIV.

Nuevamente Azuma Kyoutarou y SNK se encuentran trabajando en un ‘manga’ de The King of Fighters, el cual ahora estará protagonizado por Shingo Yabuki. Es probable que su historia haga parte del canon de KOF XV. De llegar a ocurrir esto, no sería descabellado ver a Shingo Yabuki como un personaje jugable en The King of Fighters XV.

Vía: cuenta de Neo Geo Now en Twitter