The One Piece, después de más de dos años, Wit Studio muestra un nuevo avance de su remake

De los tres anuncios sobre los próximos estrenos de la franquicia One Piece que llegarán a Netflix, el más llamativo es sin duda el nuevo avance del remake a cargo de Wit Studio. The One Piece, como se llamará el remake del anime de 1999, aun no cuenta con una fecha de estreno tentativa. Sin embargo, el avance compartido hoy por Netflix muestra un poco más del avance del proyecto presentado el 17 de diciembre del 2023.

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Bajo la dirección de Masashi Koizuka, el proyecto se centra en una reinterpretación que aproveche los avances tecnológicos de la animación contemporánea y mantenga una adherencia estricta al material fuente. Según declaraciones del director, el propósito principal es «utilizar la mejor parte del manga», lo que implica una traducción más directa de las viñetas a la pantalla, incluyendo detalles visuales y de ritmo que suelen diluirse en adaptaciones de largo aliento.

¿Cómo cambiará el anime el remake de One Piece?

El remake titulado The One Piece transformará implementará un ritmo narrativo más ágil y fiel al manga, eliminando el contenido de relleno para facilitar la transición entre arcos argumentales para las nuevas audiencias. Bajo la dirección de Masashi Koizuka, la producción de WIT Studio aprovechará para profundizar en los temas de guerra y tensiones raciales con la seriedad que la obra original de Eiichiro Oda propone, evitando las restricciones de tono de la televisión abierta. Es así que el remake del anime de One Piece no afectará el canon de la obra de Oda.

Takeshi Wada, representante de WIT Studio –encargado del ‘anime remake’ The One Piece para Netflix–, se refirió al nuevo proyecto de la franquicia creada por Eiichiro Oda.

Eiichiro Oda tiene un fuerte deseo de llevar el ‘manga’ japonés a más personas en todo el mundo, y para lograrlo, también asumió el desafío de hacer una versión en acción real de One Piece.

Fuente: cuenta oficial en YouTube@OnePieceOfficialENG