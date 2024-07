The One Piece existe porque «la serie original puede ser difícil de ver»

One Piece es uno de los tres grandes ‘anime’ de Japón junto con Naruto y Bleach. Sin embargo, su ‘manga’ y ‘anime’ superan los 1100 capítulos y episodios. Así que puede llegar a ser una colosal tarea comenzar desde cero a leerlos y verlos. Enfrentarse a tal empresa puede parecer trivial para quienes llevan 25 años siguiendo la historia de Luffy y los Sombrero de paja. Pero los nuevos fanáticos o jóvenes interesados en ponerse al día con One Piece, pueden desistir de darle una oportunidad a la tripulación de Oda. De ahí nació la idea para crear The One PIece.

Takeshi Wada, representante de WIT Studio –encargado del ‘anime remake’ The One Piece para Netflix–, se refirió al nuevo proyecto de la franquicia creada por Eiichiro Oda.

Eiichiro Oda tiene un fuerte deseo de llevar el ‘manga’ japonés a más personas en todo el mundo, y para lograrlo, también asumió el desafío de hacer una versión en acción real de One Piece«.

El estilo The One PIece

Wada dijo además que Studio Ghibli moldea el sector del ‘anime’ de tal manera, que las animaciones fuera de ese estilo no son muy aceptadas. Pero ese no es el caso si vemos a Mappa, pues entenderemos que Kakegurui tenía un estilo completamente diferente. Al igual que Attack on Titan, ambos son igualmente estimados.

Lo que no está haciendo One Piece es salirse del viejo estilo. Los dos grandes desafíos que enfrenta WIT Studio al actualizar One Piece de Toei Animation con la serie ‘remake’ son, en primer lugar, el formato de más de 1000 capítulos cargado de relleno. En segundo lugar, la proporción analógica de 4:3, que puede parecer muy anticuada para espectadores más jóvenes.

«Hagan lo mejor que puedan y continuaremos trabajando duro en los últimos episodios», fue la indicación de Toei a WIT. De esta manera, lo ideal es que el ‘manga’, el ‘anime’ y la serie en acción real se sobrepongan a medida que avance y expandan One Piece”, señaló Wada.

La serie en acción real de One Piece para Netflix ya inició producción de su segunda temporada.

The dreams on these pages are about to become a reality. 🏴‍☠️⛵ We’re gearing up for a grand adventure, Straw Hats! #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/EPpSuGZ7OV — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) July 2, 2024

The One Piece de WIT Studio no cuenta con fecha de lanzamiento hasta el momento.